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【那年盛夏我們綻放如花】《造星II》入行歐鎮灝曾面對負評　George@P1X3L進步神速擺脫花瓶【多圖】

娛樂 18:15 2023/09/19

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

男團P1X3L成員歐鎮灝（George）人氣急升！

ViuTV話題劇《那年盛夏我們綻放如花》上周播畢，緊湊劇情連日來都成為網民茶餘飯後的熱話，男主角「腎仔」何晞賢由男團P1X3L成員歐鎮灝（George）飾演，首度擔正男一的George獲得大量好評，人氣急升！

歐鎮灝參加《全民造星II》並奪得第四名入行，他與吳啟洋（Phoebus）及葉振弘（Marco）組成三人跳唱男團P1X3L出道。George曾被指只賣靚仔沒實力，一度承受不少負評和壓力的他未有放棄，努力練歌習舞及學習演戲，如今贏得大家的掌聲！

【全民造星】P1X3L三子捱過磨合期齊心追夢　喜獲七師傅賜名私下約定報答

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參加《造星II》再組P1X3L

George於2019年參加《全民造星II》，當時在99強首回合中演唱周湯豪的《帥到分手》。他在節目期間曾笑稱自己是「音盲」，她與鄭欣宜合唱時曾「甩拍子」，又被網民指他與芝娃娃「撞樣」。

成為《全民造星II》十強人馬的他，在尚未正式出道時已與Phoebus、Tank拍攝廣告硬照，然而曾有不少網民認為他只憑靚仔外貌入圍，指他既不懂唱歌且沒有舞蹈底子，令他在批評聲中奪得第四名。

歐鎮灝（George）參加ViuTV節目《全民造星II》入行。

【I SWIM】「大秋」歐鎮灝首拍劇自然演繹受關注　George@P1X3L多線發展漸逐入屋

《全民造星II》冠軍吳啟洋（Phoebus）、葉振弘（Marco）與George其後組成男子組合P1X3L，於2021年正式出道。

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入行後多線發展

入行後，George擔任過ViuTV節目《大海男兒》、《聲控鬥室》、《MM730 - 男女自然觀察學會》及《P1X3L 5G上台計劃》等主持，接拍過劇集《大叔的愛》、《I SWIM》、《極度俏郎君》及《那年盛夏我們綻放如花》。

George於《I SWIM》飾演何大秋一角，首集便已有亮眼演出，令觀眾留下深刻印象。剛剛播畢的《那年盛夏我們綻放如花》深受觀眾愛戴，大讚George飾演的腎仔演技自然，令人看得投入。

音樂方面，P1X3L推出了《Braceless》、《Just Lean On Me》、《This Is How We Roll》及《Wherever you are》等歌曲，並即將推出《BOMB》。
George暫未有個人單曲，不過相信他定會為大家帶來驚喜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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