【那年盛夏我們綻放如花】《造星II》入行歐鎮灝曾面對負評　George@P1X3L進步神速擺脫花瓶【多圖】

ViuTV話題劇《那年盛夏我們綻放如花》上周播畢,緊湊劇情連日來都成為網民茶餘飯後的熱話,男主角「腎仔」何晞賢由男團P1X3L成員歐鎮灝(George)飾演,首度擔正男一的George獲得大量好評,人氣急升!

歐鎮灝參加《全民造星II》並奪得第四名入行,他與吳啟洋(Phoebus)及葉振弘(Marco)組成三人跳唱男團P1X3L出道。George曾被指只賣靚仔沒實力,一度承受不少負評和壓力的他未有放棄,努力練歌習舞及學習演戲,如今贏得大家的掌聲!

參加《造星II》再組P1X3L

George於2019年參加《全民造星II》,當時在99強首回合中演唱周湯豪的《帥到分手》。他在節目期間曾笑稱自己是「音盲」,她與鄭欣宜合唱時曾「甩拍子」,又被網民指他與芝娃娃「撞樣」。

成為《全民造星II》十強人馬的他,在尚未正式出道時已與Phoebus、Tank拍攝廣告硬照,然而曾有不少網民認為他只憑靚仔外貌入圍,指他既不懂唱歌且沒有舞蹈底子,令他在批評聲中奪得第四名。

▲ 歐鎮灝(George)參加ViuTV節目《全民造星II》入行。

《全民造星II》冠軍吳啟洋(Phoebus)、葉振弘(Marco)與George其後組成男子組合P1X3L,於2021年正式出道。

入行後多線發展

入行後,George擔任過ViuTV節目《大海男兒》、《聲控鬥室》、《MM730 - 男女自然觀察學會》及《P1X3L 5G上台計劃》等主持,接拍過劇集《大叔的愛》、《I SWIM》、《極度俏郎君》及《那年盛夏我們綻放如花》。

George於《I SWIM》飾演何大秋一角,首集便已有亮眼演出,令觀眾留下深刻印象。剛剛播畢的《那年盛夏我們綻放如花》深受觀眾愛戴,大讚George飾演的腎仔演技自然,令人看得投入。

音樂方面,P1X3L推出了《Braceless》、《Just Lean On Me》、《This Is How We Roll》及《Wherever you are》等歌曲,並即將推出《BOMB》。

George暫未有個人單曲,不過相信他定會為大家帶來驚喜。

