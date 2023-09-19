【中秋親子活動】活用家居材料做法超簡單 5款DIY燈籠推介

中秋節又到了！下周五（29日）就是農曆八月十五日，家長跟小朋友不妨用最簡單的材料DIY燈籠，讓他們剪剪貼貼訓練一下小手肌之餘，又可增加節日氣氛，教育環保訊息。以下推介5款簡易燈籠DIY， 材料做法簡易，不用半小時就能製作一個獨一無二的燈籠，附上詳細步驟教學，立即動手GOGOGO！

最新影片推介：

DIY燈籠1.月球燈

近期火熱的月球燈，有網友教授影片近乎零成本製作，更可改造成月球燈籠。簡易月球燈籠，只需四款材料，包括氣球、紙巾、白膠漿，以及繪畫筆掃。首先將氣球吹漲並綁實。之後白膠漿開水，比例將1：1或.1.5：1，緊接將紙巾分開四份，貼在氣球上，再用畫掃塗上白膠漿液。反覆貼三至五層即可，待乾透後把氣球戳穿，注意乾透需時一至兩天。剩下的紙皮配合家中發光工具，如過往的燈籠的燈泡，變成獨一無二的月球燈籠。



材料及工具：紙巾、氣球、白膠漿、畫掃

步驟：

1.將氣球吹漲並綁實

2.白膠漿開水，比例將1：1或.1.5：1

3.紙巾分開四份，貼在氣球上，再用畫掃塗上白膠漿液，反覆三至五次。

4.待乾透後把氣球戳穿，留下紙皮，配合家中發光工具，完成。

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DIY燈籠2.兔子燈籠

有網友於社交平台「抖音」上分享一款兔子燈籠，只須利用家中回收材料，包括食完的透明零食罐、烘焙紙或是薄透的紙張、紅色利是封，紙皮以及雙面膠紙。首先將能透光的紙張放進透明零食罐內，然後將利是封上的吉祥紙句或圖案剪下，利用雙面膠貼上罐上。在紙皮上畫好圖稿，內徑根據罐的大小再自行修正，之後按喜好佈置燈籠的裝飾，最後將罐置入小燈泡，即可完成。

材料及工具：透明零食罐或樽、烘焙紙或透光紙張、利是封、紙皮、雙面膠紙

步驟：

1.先將透光紙張如烘焙紙放進透明零食罐內。

2.剪下利是封的圖案或吉祥紙句貼在罐上。

3.在紙皮畫下草圖，內圓圓周按罐的大小自行調整。

4.剪好紙皮及裝飾，將罐置在內圓，放入小燈泡，完成。

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DIY燈籠3.兩隻小兔

在社交平台「抖音」，更有網友一個極簡易DIY燈籠製作，只需要預備一個紙盒、膠紙、雙頭筆、剪刀或美工刀及熱溶膠槍。在盒上先畫上兩隻小兔，之後剪下來，再利用邊角剩餘的材料讓其站立起來，用熱溶膠槍或海綿膠固定，用透明膠紙把鏤空部分貼起來，最後裝飾一下就可完成。

材料及工具：紙盒、膠紙、雙頭筆、剪刀或美工刀、熱溶膠槍

步驟：

1.盒上先畫上兩隻小兔並剪下來

2.利用邊角剩餘的材料讓其站立起來

3.用熱溶膠槍固定

4.用透明膠紙把鏤空部分貼起來

5.按喜好裝飾

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DIY燈籠4. 花草樹葉燈籠

喜愛大自然的小朋友，不妨試試親手整作花草樹葉燈籠。一來可以認識大自然，二來可以增進親子溝通。燈籠做法十分簡單，竹支材料、膠水、小燈泡可在文具店購買，落葉花朵走到公園隨意收集，跟著網民在微博分享的影片步驟，就可以做到！

材料及工具：花草樹葉適量、長竹支八條、短竹支十條、小燈泡一串、幼繩一卷、剪刀一把、膠水適量、透明膠紙一卷、掛飾按個人喜好準備。

步驟：

1.首先將兩長兩短的竹支固定成正方形，將透明膠紙橫向貼上，如是者做出4個正方形框架

2.將花草樹葉隨意貼透明膠紙上

3.把4個正方形框架用幼繩互相固定，形成正方體

4.用2條短竹支以交叉方式固定在底部

5.小燈泡放入燈籠內固定

6.按個人喜好在燈籠下方扣上掛飾

7.最後在燈籠上方四個方角縛上幼繩成結，吊起燈籠即成

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DIY燈籠5.傳統大紅燈籠

平日喝完飲品的膠樽不要掉，原來可以DIY燈籠！做法有趣簡單，跟著網民在微博分享的影片步驟就可輕鬆做到！

材料及工具：500ml水樽一個、紅色畫紙一張、雙面膠紙、𠝹刀一把、迷你小燈泡一個、按個人喜好準備畫紙、繩結等裝飾

步驟：

1.家長先將水樽用𠝹刀在中間𠝹開兩份

2.紅色畫紙放在水樽下半部分，量度摺疊彎曲的闊度後，在紙上輕微橫向𠝹出橫線

3.在畫紙上下方分別貼上雙面膠紙，貼在水樽上，燈籠已初步成形

4.按個人喜好在燈籠貼上圖案

5.準備一條長條形畫紙，貼在燈籠內上方位置，作為手把

6.最後在燈籠底部貼上繩結等的裝飾，及將小燈泡放進燈籠內即成

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責任編輯︰王明芳