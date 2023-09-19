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【聲夢傳奇】炎明熹進駐千萬豪宅兼改真名？　小天后Gigi曾否認有兩層樓

娛樂 18:35 2023/09/19

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

炎明熹進駐千萬豪宅兼改真名？　

參加TVB《聲夢傳奇》彈起的18歲歌手炎明熹（Gigi），年紀小小的Gigi火速上位，工作接工作的她於香港及內地頻頻搵真銀！

有指現為大學一年級一的Gigi，已成功「上車」，相當令人羨慕！

【聲夢傳奇】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲

炎明熹進駐千萬豪宅？

有報道指Gigi秘密進駐將軍澳一個千萬屋苑，而非她早前指明心意的屯門元朗區。她更被拍得與姑丈一同進入千萬屋苑。

另外，早前有報道指Gigi入行2年已擁2個物業、賺8位數，Gigi曾否認︰「掙8位數，等於千萬？上次寫我掙500萬仍不夠，今次變了千萬，很厲害，我當然沒有兩層樓。」

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改真名加「火」

在2020年，Gigi的唱歌老師高晨維找著名風水師傅為Gigi改藝名，並把「炎明熹」贈送給她作為正式出道禮物。而Gigi也曾表示師傅指她五行欠火，故改藝名為炎明熹。

除了藝名有「火」外，更有指Gigi把真名王佳恩改為王爖熹呢！

Gigi的唱歌老師高晨維（圖右）找著名風水師傅為Gigi改藝名。（IG圖片）

下月開處女騷

事業當旺的Gigi，將於10月7日至8日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行的《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，為期入行後首個個人售票演唱會。

Gigi早前在TOPick專問中表示自覺舞台經驗不足，故拒絕選址紅館開騷，希望再汲取更多經驗才踏上紅館舞台：「紅館是一個大家非常熟識的舞台，我想汲取多一些經驗才上去，九展（舞台）對我來說已經很大！」

她表示5、6月才得悉開騷的消息，比起外界也不是早很多知道，加上距離開騷日子迫近，落力練歌及練舞，務求以最佳狀態演出

最新影片推介：張盈悅專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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炎明熹 娛樂人物職業 演員 歌手 娛樂機構 娛樂行業

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