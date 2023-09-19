【公務員福利】初級公務員綠表配額每年增250個　不住公屋亦可買綠置居

▲ （資料圖片）

公務員事務局自2000年向合資格公務員提供一房系列員工房屋福利，包括「公務員公共房屋配額計劃」。在計劃下，合資格公務員可獲房委會編配公屋單位及發出綠表資格證明書。

由2007/08年度起，「配額計劃」的配額一直維持每年1,500個，包括1,000個公屋單位及500個綠表資格證明書名額。

公務員事務局建議，由2024/25年度至2028/29年度的未來五個年度，將初級公務員／退休初級公務員的綠表配額增加250個。

相關文件指出，「 配額計劃」下的綠表申請者，與其他綠表持有人一樣可申請資助出售單位例如居屋及綠置居，其選樓優先次序一樣按攪珠結果而定。自2014年恢復出售居屋開始，共有430個新資助出售單位由「配額計劃」綠表申請者購買 ，只佔全部新單位供應的約1%。

公務員事務局估計，未來5年資助出售單位明顯增加，增加綠表資格配額的建議，對資助出售房屋的供求不會構成顯著的影響。

有關建議已獲通過，由2024/25年度至2028/29年 度起，合資格公務員的綠表配額維持750個。

翻查記錄，合資格公務員的綠表配額，在2021-22年度至2023-24年度的三個年度，均在限時配額增加措施下，維持於750個水平。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚