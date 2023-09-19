【手機輻射】內地實測8款iPhone手機輻射量　一半超標1款更驚現異常情況

▲ 實測Iphone手機輻射量，4款超標惹關注。

iPhone 15系列於周五（15日）晚上正式開售，不過其輻射問題卻繼續發酵。繼法國輻射監管機構於本月12日宣布，因iPhone 12的電磁波輻射量（SAR）值超標，要求蘋果公司即日起在當地停售iPhone 12；近日，有內地廠商亦發布測試影片指，iPhone有4款機型包括，iPhone 13、iPhone 12、iPhone XS MAX、iPhone XS均錄得輻射值超標。iPhone 12 pro手機更被發現儘管通話時輻射值不大，電話收線後輻射值反而立刻飆升。

最新影片:

據《科創板日報》報道，電磁屏蔽產品廠商北京水華青陽科技有限公司近兩日連續發布3條蘋果手機電磁輻射測試影片。影片中，一名人員用輻射探測儀器對8款蘋果手機進行測試，結果發現，iPhone 13、iPhone 12、iPhone XS MAX、iPhone XS這4款手機輻射值均超出每公斤4W。而且iPhone 12 pro手機還出現一種奇怪景象，便是撥打電話時輻射值不大，掛斷電話後輻射值反而立刻飆升的情況。

對於測試結果，蘋果技術支持熱線的技術顧問表示，這些測試屬於第三方提供的信息，蘋果無法保證其準確性、真實性。如果後續有相關情況，蘋果會在官網服務召回計劃網址上發布。蘋果技術顧問還指出，iPhone 12的射頻暴露信息在官網和手機本身有相關資料和數據可查，該機符合內地GB 21288-2007的標準，可以放心正常使用。

法國國家頻率管理局於9月12日稱，iPhone 12的電磁波輻射值超出歐盟標準，已要求蘋果自當日起從法國市場暫時下架這款手機。蘋果則駁斥稱，iPhone 12已獲得多個國際機構認證，確認符合全球所有法規和標準，並已向法國和相關代表提供多個Apple及獨立第三方實驗室的結果，證明其合規性。韓國科學技術信息通訊部9月17日表示，已要求蘋果公司就iPhone 12機型的輻射問題提交情況報告。

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責任編輯：羅嘉欣