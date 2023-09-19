【JPEX騙案】警方接獲共1,641宗報案涉款12億元　昨拘8男女包括林作等

▲ 警方已接獲共1,641宗報案，指稱未能在JPEX提取資產及懷疑受騙。（梁偉榮攝）

虛擬資產交易平台JPEX上周遭證監會點名經營手法不當後，事件再出現突破性發展。警方昨展開大規模搜查行動，據悉網絡紅人林作、YouTuber陳怡等人被捕，全部涉嫌串謀詐騙。警方表示，考慮到JPEX營運模式、宣傳手法，用戶亦未能取回他們的虛擬資產，所以有理由相信涉案人觸犯串謀詐騙。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，JPEX利用各種廣告、社交媒體及不同平台，並透過場外找換店、網紅、KOL作宣傳，積極向香港公眾推廣平台服務及產品，標榜低風險高回報，從而吸入投資者入局。

在今年9月13日，證監會發出警告聲明，指JPEX未獲證監會發牌，其營運方式極之可疑。警方在9月14日接獲證監會轉介，並由商業罪案調查科跟進案件。

直至昨晚（18日）10時，警方已接獲共1,641宗報案，指稱未能在JPEX提取資產及懷疑受騙，涉及金額高達港幣12億元。另外，被證監會指出未獲發牌後，JPEX亦調高平台交易費用，變相令JPEX用戶未能提取他們的資金。9月18日凌晨12時，JPEX更將其理財網頁下架，並停止一切交易服務。

由於事件涉及龐大公眾利益，商業罪案調查科連日調查下，警方於昨日展開執法行動，拘捕8名人士，包括4男4女。他們分別是可疑公司的負責人，及場外找換店店主及負責人。

商業罪案調查科警司李慕賢表示，JPEX利用場外交易及找換店、KOL大肆宣傳，制造人氣，以誇張失實的手法吸引投資者。JPEX用戶在註冊後，可以在平台兌換加密貨幣，或在外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口再作交易。

另外，JPEX亦自行開發加密貨幣JPC，但其與主流加密貨幣不同，它在其他交易平台不能進行交易，即JPC的流通性極低，可以說「不值錢」。

從受害人口供得知，他們被遊說購買加密貨幣後，JPEX會遊說他們將加密貨幣存於平台，從而可獲得極高而不合理的回報。JPEX亦會要求客戶將他們加密貨幣的私約作為保管。調查亦發現JPEX基本控制所有用戶的資產。

李慕賢表示，考慮到JPEX營運模式、宣傳手法，用戶亦未能取回他們的虛擬資產，所以有理由相信涉案人觸犯串謀詐騙。她強調，警方正積極調查案件，執法行動仍然繼續，會根據相關人士在案件的參與程度，及其在案件中擔當的角色，採取相應行動。而部份涉案人士已被警方拘捕及扣留調查。

商業罪案調查科署理總督察麥偉光表示，行動中警方共拘捕4男4女，年齡介乎22至52歲，他們涉嫌串謀詐騙被捕。警方發現該犯罪團伙有詳細分工，當中有公司負責人、員工，以及俗稱OTC，即虛擬資產場外找換店店主，調查仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

行動中，警方亦搜查約20個處所，當中包括被捕人的居住地點及多間OTC，一共檢獲約800萬元現金，名貴手飾、電腦、電話，以及與JPEX相關的文件。

另外商業罪案調查科亦正進行財富調查，成功凍結銀行結餘約1,500萬元，亦正執行相關程序，凍結3個物業，市值約為港幣4,400萬元。警方會考慮充公上訴總值6,700萬元懷疑犯罪得益。

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記者：黃穎津