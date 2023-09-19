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【好學不倦】傅嘉莉畢業成寶石鑑定師　Kelly穿畢業袍感觸落淚：終於得咗啦

娛樂 17:42 2023/09/19

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

傅嘉莉考獲英國寶石鑑定證書。

一直身兼多職的傅嘉莉（Kelly），除了演員及模特兒身份外，4年前攻入商界發展個人飾品品牌faa，每款飾件全由她一手一腳親自設計、製作，由興趣發展成一門生意。

兩年前，更邊拍劇邊修讀英國FGA寶石學課程以裝備自己，導致壓力爆煲兼荷爾蒙失調，一度出現「鬼剃頭」，昨日（9月18日）終於畢業！難怪身穿畢業袍的Kelly昨日在接過證書後感觸落淚：「這刻感覺一切付出都值得。」

傅嘉莉英國FGA寶石學課程畢業。

感觸落淚

Kelly從小到大都喜歡石頭，故此特意抽出時間，用兩年完成英國皇家寶石協會Gem-A的FGA寶石鑑定師基礎和文憑課程，不時在IG匯報上堂及溫習狀況，亦同時鼓勵半工讀fans，與fans同行。

經過兩年努力，Kelly不但成功考獲英國寶石鑑定證書，同時是應屆優異生。昨晚在畢業晚宴上，穿著畢業袍、接過畢業證書的Kelly，便感觸落淚哽咽道：「真係好感動！自己好細過入行做模特兒，冇機會好好進修，原來努力咗兩年，着起件袍嘅感覺真係好唔一樣 ，我終於得咗啦。」

Kelly亦十分感謝導師的教導，即使她離港工作期間亦可上堂，跟上進度。現今正式成為寶石學鑑證師，證明努力沒白費，辛苦亦值得。

最新影片推介：張盈悅專訪

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繼續進修

其實，Kelly這兩年間一度荷爾蒙失調兼壓力爆煲，在同時拍攝《一舞傾城》及《香港人在北京》時同步兼顧學業，心口由開始生粒粒，發展至「鬼剃頭」現像，其甩頭髮現像更由只 有五毫子大發展到一蚊銀大，需要治療才能痊癒，如今得償所願取得證書，資歷等同大學畢業，Kelly十分高興。

Kelly未有因此而滿足，更沒有因為「鬼剃頭」而嚇怕，反而繼續修讀DGA鑽石文憑課程，繼續邁向碩士學歷，努力不倦，認真好學。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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