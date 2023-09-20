【TOPick診症室】港女自少間歇性暈倒曾以為患癲癇 　懷孕求醫終證患隱性心臟病

▲ 一名女子自少便會間歇性暈倒，結果一次在懷孕後求醫才終於證實患有隱性心臟病。

先天性的隱性心臟病包括心肌肥厚、心律不整、電流流動異常、心跳突然過快等。香港心臟科專科醫生高耀鈞接受TOPick訪問時就指出，這些病有時並非毫無跡象，但卻不一定能透過檢查發現不妥之處，因此頗具挑戰性。他又分享一宗隱性心臟病的個案，以及平日可以如何維持心臟健康。

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高醫生表示，自己曾在臨床上遇到一名30多歲的懷孕女子，從13至14歲左右開始便會突然失去知覺暈倒，每次維時數分鐘至十幾分鐘不等，之後又再甦醒。多年來，該名女子因為自身情況進過4至5間醫院，然而每次偵測都未能發現任何異狀；不但心電圖正常，超聲波亦沒有問題，基本上所有可以做的結構相關檢查都沒有結果。

另外，女子曾因為每次暈倒時都會抽筋而被懷疑患有癲癇症，甚至亦曾經到腦科求醫。但高醫生就指出，癲癇症乃是腦部出現問題，而後釋放電流導致抽筋，而不少患有隱性心臟病的病人則是因為心跳停頓而導致腦缺血，繼而出現類似症狀。

我們發現，其實有不少病人是因為心跳停頓、腦部暫時缺血而出現類似抽筋的症狀，並非腦部出現問題。

後來女子在懷孕後因突然感到不適前來求醫，高醫生終於在她的心電圖中發現有QT波段過長的情況，因此懷疑她患有先天性心律不整。女子在產後聽從醫生建議，在皮下植入了一個可以偵測心跳的儀器。儀器之後亦果真捕捉到一些亂跳的情況，但時間並不持久，高醫生表示：「這種情況大概持續幾分鐘便會停止，所以她暈倒後又會醒過來」。

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女子最終確診為「長QT綜合症」，高醫生解釋，這種心臟病會導致病人的心跳突然停頓，所以女子才會間歇性暈倒。如今女子身上植入了皮下式的除顫器，並持續服藥，病情已大為改善。

日常護心貼士

高醫生表示，要維持心臟健康應從日常生活習慣入手。他指不少香港人的工作都是長時間對著電腦、久坐不動，但其實身體需要郁動，因此就算沒有時間去跑步、上健身房，亦建議市民可以多走路，每天走1萬步左右。

另外，他亦建議市民保持每天7至9小時的睡眠，指出睡眠充足能效降低血壓、能夠減肥，同時亦會較少出現糖尿和膽固醇的問題。而與運動相比，他更建議市民先保持充足的睡眠，確保睡夠7個小時後再找時間做運動。

飲食方面，高醫生就建議多吃蔬菜和水果，肉類亦可以吃，但就應盡量加工食品如午餐肉、漢堡等，因為這些肉類通常都加入了大量的反式脂肪，十分容易導致血管阻塞。

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記者：陳慧靈