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【藥物相沖】長者食柚食到雙手瘀紅　7類藥物與柚子相沖極高危

食用安全 18:30 2023/09/20

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7類藥物與柚子相沖極高危。

臨近中秋，應節食品如月餅、碌柚少不了，但也要小心飲食禁忌，原來一些藥物是會與柚子相沖，同時服用有機會引致不適，並增加出現不良反應的風險，因此進食時要格外小心。

最新影片：

活得健康啲

伊利沙伯醫院Facebook專頁「伊院通」曾分享，曾有一名需要服用新一代薄血藥的60多歲男病人，雙手突然出現幾處瘀紅色。經伊利沙伯醫院藥劑師朱潔儀（Kitty）了解後，才得知他原來在中秋前後曾進食大量沙田柚，影響身體分解藥物。

幸好在該名男病人停食柚子1至2個星期後，情況有所改善。因此Kitty表示特別是中秋節，都會提醒有關病人切勿食柚。

Kitty解釋，沙田柚、西柚、西柚汁及柚子茶等柚類食物，有一種天然的香豆素，會抑制體內一種用作分解藥物的蛋白酶。若同時服用部份心臟病精神病及有關免疫系統的藥物，藥物就容易在身體積聚，引致不適或導致不良反應。

以下是7類與柚子相沖的藥物：

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 薄血藥 藥劑師 月餅 伊利沙伯醫院 應節食品 中秋節

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