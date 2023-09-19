【入境處】新處長郭俊峯：榮幸獲委任　未來工作有4方面重點

▲ 新任入境事務處處長郭俊峯，首日履新會見傳媒。 (陳靜儀攝)

新任入境事務處處長郭俊峯今（19日）見傳媒，指非常榮幸獲中央任命，感謝特首及中央的信任，亦感謝歷任處長領導提升入境處質素。

他指，今年初社會復常，全面通關後出入境人次逐漸上升，而特區政府推出「搶人才」措施，各項輸入人才計劃反應踴躍。面對急增的簽證申請及出入境旅客數字，入境處會不斷優化工作流程，同時會繼續善用科技，提升工作效率，為市民提供精益求精的服務。

他提到，未來有4方面工作重點，包括堅持維護國家安全的憲制責任，守好國家的南大門；靈活調配人手盡快處理身分證申請，並積極在短期內推新措施提升簽發身分證的處理能力；確保入境處新總部明年中有序順利搬遷往將軍澳，亦會提供更多的服務，並會利用創新科技，例如增添多元化自助服務站去提升服務水平；加強青少年發展工作，擴展入境處青少年領袖團。

他又指，下午已與工會會面，非常多謝同時努力，面對壓力還能做到急民所急，會和工會緊密溝通、攜手協力，令入境處成為世界上以能幹同效率稱冠的入境事務隊伍。

曾收恒大逾3千元果籃無申報 郭俊峯；已回應沒有補充

郭俊峯曾被揭收恒大高層價值3,388元的果籃而無申報，入境處曾就事件發聲明，指郭俊峯與送禮高層為私交友好，無公務往來，又指扣除優惠後果籃價值不超過3,000元，因此沒有申報。他今再被問到做法是否不理想，日後會否避免有關往來以免引爭議，他指早前已經回應相關問題，沒有補充。

而前處長區嘉宏亦曾捲入洪為民宴爭議，被問到日後出席宴會應酬如何處理，他指會視乎性質及有沒有時間，會小心選擇和處理。

料十一黃金週出入境人次逾100萬 入境處全軍出動

另外，郭俊峯表示，現時週末日均有約90萬人次出入境，預計十一黃金週加中秋節假期，出入境人次每日會逾100萬，入境處將全軍出動及借調人手，籲市民提早策劃行程，避免在人潮高峰期過關。

他並提到，入境處的招聘工作最近有起色，舉例入境事務主任有逾6000人投考，較去年增逾4成。至於高才通截至8月底就收到4.6萬個申請，其中3.5萬個申請已經獲批，需要申報犯罪紀錄者「極少」。

入境處4個工會代表期後亦見傳媒，入境事務處主任協會主席黎偉生指，支持郭俊峯獲任命，指郭上任後即與4個工會的主席團代表會面，反映其對工會的尊重和認同，希望未來管職雙方能夠加強溝通，產生協同效應，提供更優質和高效的服務給予市民，期望在郭的領導下，繼續爭取更多的人力資源並靈活調配。

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記者：黃小冰