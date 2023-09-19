【區議會選舉】民建聯倡縮短投票時間至朝八晚六　周浩鼎︰不會影響投票率

▲ 民建聯今日舉行「完善選舉實務工作 做好未來選舉安排」記者會。（戴朗希攝）

區議會選舉今年12月10日舉行，民建聯今日就優化選舉實務安排提出多項建議，包括選舉申報電子化、在投票站及出入口安裝閉路電視及縮短投票時間，期望政府及選管會考慮相關建議。

民建聯立法會議員陳勇及周浩鼎今日見記者介紹有關優化安排，建議包括縮短投票時間，由現時上午8點半至夜晚10點半，縮至朝八晚六。周浩鼎解釋，過往投票時間太長，令工作人員工作量十分大，認為縮短投票時間不會影響最終投票率。周浩鼎續指，投票率只是其中一個參考指標，他以2019區議會選舉為例，即使投票率高，但當中出現很多暴力事件，強調當年的選舉結果不為市民接受。

另外，民建聯又建議在投票站內及出入口安裝閉路電視，容許長者選民以長者咭核實選民資格，常設口岸投票區，便利在內地港人回港投票，等等。

至於為何仍要設口岸投票區時，陳勇指，雖然疫情已過去，但現時很多港人在大灣區工作，所以設立口岸投票區可方便他們投票。陳勇呼籲市民當日踴躍投票。

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記者：戴朗希