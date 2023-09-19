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【網上煽動】涉連登發煽動性貼文　46歲男文員還押待調查

社會 17:01 2023/09/19

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男文員涉網上發煽動性貼文，案件今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

46歲男文員涉於連登討論區多次發文和留言，提及制裁律政司和炸中聯辦等，被控1項作出具煽動意圖的作為罪，今（19日）午被押解到西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官將案件押後至10月20日再訊，待警方調查被告的電子器材是否涉其他罪行，被告申請保釋被拒，繼續還押。

被告鄒文偉（46歲，文員），被控1項作出具煽動意圖的作為罪。控方申請押後案件，以待警方調查被告的電子器材是否涉其他罪行，獲裁判官批准。被告申請保釋被拒，被告繼續還押至10月20日再訊。

控罪指，他於2023年3月21日至9月18日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在 LIHKG 發布、提供及/或持續提供陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特别行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

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記者：陳曉欣

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