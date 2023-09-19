【小一派位】小一自行分配學位9月21至29日申請　可經電子平台或到小學交表

▲ 小一自行分配學位9月21至29日申請，可經電子平台或到小學交表。（經濟日報資料圖片）

2024-25年度小一自行分配學位階段即將展開，教育局今日（19日）提醒家長，須由本周四（21日）開始透過「小一入學電子平台」，或由下周一（25日）開始以紙本表格遞交自行分配學位申請。

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教育局發言人表示，家長如透過電子平台為子女申請某一所官立或資助小學的小一學位，須先登記成為「小一入學電子平台」用戶及以「智方便+」綁定帳戶，並在9月21日至29日期間透過電子平台遞交申請，詳情可見教育局網頁的家長指南。

此外，如家長選擇遞交紙本申請表格，則須在9月25日至29日期間，將填妥的申請表格連同有關證明文件，在學校辦公時間內遞交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權一名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。



教育局發言人補充，無論有關申請是經電子平台或以紙本遞交，家長只可為每名子女遞交一份申請，家長若同時向超過一所官立或資助小學遞交申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢。此外，家長切勿同時經電子平台和以紙本申請表為同一名子女遞交重複申請。



發言人提醒家長，在自行分配學位階段，家長無須為子女製作資料冊。而且凡已接受直資學校小一學位的學童，將不能透過「小一入學統籌辦法」獲派官立或資助小學的小一學位。



統一派位明年1月展開

至於只申請統一派位的學童，家長須在2024年1月26日或之前，透過電子平台或以紙本申請表向教育局遞交申請。若以紙本申請，請將填妥的申請表及有關證明文件交到觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。家長請留意，教育局學位分配組將於今年第四季搬遷，詳情將適時於教育局網頁公布。



發言人強調，家長在填寫小一入學申請表的居住地址時，必須填寫子女的真確居住地址。若家長提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。若遞交的申請涉及製造虛假文書或作出虛假法定聲明的行為，根據刑事條例，一經定罪，分別可處監禁14年或可處監禁兩年及罰款。

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責任編輯︰王明芳