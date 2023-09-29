不一樣的幼兒學習課程

▲ 耀中的幼兒學習環境能讓孩子充分自由探索，激發他們天生愛遊戲和探索的本質。

耀中國際學校90多年來蔚為幼兒教育界的先驅，以遊戲為本的模式啟發幼童探索、學習和成長。在九龍塘設有四所校舍的耀中近年更在將軍澳開辦分校，舉辦了各種活動如體驗日及「玩．學」環節，讓更多區內家長親身了解耀中的核心價值。

貫徹四項核心價值 培育未來棟樑



耀中幼兒教育部向來貫徹四項核心價值 —— 重視品格教育、以孩子為中心、鞏固家校關係及培育孩子的環球視野。學校著重為幼兒培養良好品格，品學兼備，追求全人發展。老師透過日常教學和校園裡的對話和接觸，向孩子示範正確的待人處事態度，學習與同伴相處，甚至解決糾紛，這是一種身教。與此同時，學校亦希望家長和其他照顧者抱有同樣態度，讓孩子有正確的學習和模仿對象。

▲ 學生進行活動時，耀中的老師會細心觀察他們的興趣和能力，再悉心設計以小朋友的興趣為主導的學習計劃。

採用生成課程 以孩子為中心



耀中以其幼教教學法的「十二條價值觀」為課程基礎，相信每個孩子都是獨一無二的。老師尊重孩子的想法，細心觀察他們的興趣和能力，再悉心設計以小朋友的興趣為主導的學習計劃，讓孩子從遊戲中學習，並在活動中給予機會讓他們盡情探索和表達，使他們從中獲得成功感，從而建立個人自信，這就是「生成課程」的重心。所有的活動都由孩子主導和帶領，老師只是提供互相配合的教學環境。課室設計是因應不同活動主題來劃分的，使各種興趣的活動可同時進行。學校創造體驗式學習環境，鼓勵幼兒自由探索、重視遊戲互動，激發孩子天生愛遊戲和探索的本質，培育他們成為有自信、愛心及好奇心滿滿的學習者。

▲ 耀中幼教教學法以孩子興趣為主導，讓他們從「遊戲中學習」。

鞏固家校關係 建立融洽社區



學校致力與不同持份者建立緊密關係，包括學生、老師、家長、其他照顧者和學校身處的整體社區。家長是孩子的第一位老師，最了解令他們感到高興和悲傷的事情。老師每週會聯絡家長，透過孩子的作品集、學習日誌、家長教師會議及定期報告，提供課堂上的照片和故事，分享孩子的學習進度。學校更會把每個孩子的成長歷程製作成一份詳細的檔案，而非一式一樣的觀察報告，讓家長了解孩子的成長點滴。為促進家長與學校的合作，耀中會就孩子不同的成長階段，與家長分享幼教專家的文章或育兒書籍，並舉辦讀書會及工作坊，分享育兒心得和解答教育疑難，讓家長、照顧者與老師建立良好的溝通橋樑，及建立支援網絡。

▲ 耀中幼教教學法「以關係為本」建立互信的家校社區。

融匯中西文化 具備環球視野



耀中幼兒教育以培育未來世界渴求的人才為目標，培育孩子成為有自信、責任感、充滿熱情和獨立的年青學者。學校採用雙教師制，班內由一名外籍老師和華籍老師組成，為孩子提供優良的雙語學習環境，讓他們從不同的老師身上學習各種文化價值。透過雙語環境的自由互動，孩子們很快便會掌握兩種語言，日後更容易適應全球化的社會趨勢。

▲ 耀中的「玩．學無限際」體驗環節，讓家長和幼兒盡情「玩與學」。

「玩．學無限際」親身體驗教學法

同時，耀中推出「玩．學無限際」體驗環節，讓家長和幼兒盡情「玩與學」，感受獨特多元的幼兒學習環境。經驗豐富的雙語教師讓孩子從感官體驗、特別設計的活動空間及各種互動方式裡探索和發掘新知識。如有興趣深入了解耀中獨特的幼兒教學課程，請密切留意社交媒體專頁Facebook、Instagram、LinkedIn及官方網站，登記參與體驗環節。

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(特約)