【超市大搜查】1支無糖樽裝茶含N種添加劑　50款樽裝茶添加劑數量大比拼

▲ 50款樽裝茶添加劑數量大比拼。

為追求健康，不少人都會選擇飲無糖樽裝茶，代替含糖飲料，不過樽裝茶看似成分簡單，但其實一支可以含有多種添加劑。TOPick近日檢視市面50款樽裝茶，比拼各款的添加劑數量。

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TOPick搜羅市面50款無糖樽裝茶，根據產品成分表所示，整理各款所含的添加劑數量及種類，點擊下圖查看詳細資料：

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50款無糖樽裝茶中，分別含1至6種添加劑不等，常見的添加劑包括抗氧化劑、酸度調節劑、乳化劑、穩定劑、調味劑等等。

不同添加劑背後功用

美國註冊營養師杜怡琛（Samantha）曾接受TOPick訪問時，拆解添加劑背後功用，以及會否對人體健康造成影響。

碳酸氫鈉（Sodium bicarbonate）

因為茶放久以後會變酸，碳酸氫鈉可平衡酸鹼值(pH) ，延緩黴菌生長

可令茶顏色變深，有助生產商調配茶品顏色

抗氧化劑（Antioxidant）

抗氧化作用，保持品質

因茶飲裡面有多酚，兒茶素，胺基酸等物質，在光線照射下口味和顏色都會有改變

常見編號有E300、E301、E316

酸度調節劑（Acidity regulator）

改變或控制食物酸鹼度

常見編號有E331、E332、E500、E500(ii)

維他命C

一種多功能添加劑，可以用作營養添加劑和抗氧化劑

分為天然來源例如水果和蔬菜，或人工合成

防止由氧化作用引致的變壞過程，延長保質期

穩定劑

使兩種不同的物質結合和平均穩定分散

消泡劑

防止或減少泡沫

Samantha解釋，由於每批茶葉本身的自然風味不同，生產商大量製作樽裝茶時，有機會要加入添加劑，確保每一瓶茶的味道一致。另外，茶葉中的「兒茶素」容易氧化，泡好的茶在短短幾個小時會變色和變味，添加劑如抗氧化劑、酸度調節劑等能有效地保持茶的品質或穩定性。

攝過多增味劑或引致高血壓

至於小部分樽裝茶會加入增味劑、香料或調味劑，Samantha表示，這些都是不建議的添加劑。

增味劑，即食物添加劑「穀氨酸一鈉」，簡稱MSG或俗稱味精。編號包括：E620，E621，E622， E631，E627及E635等等。根據世衛，穀氨酸一鈉的每日可攝取量列為「不詳列」類別，即毒性很低，一般進食不會對人體有害。不過穀氨酸一鈉含有鈉，進食過量有機會令血壓過高。

亦有研究指出，少數人可能會產生「穀氨酸一鈉綜合症狀」（MSG Symptom Complex），進食後會出現短暫的不良反應包括頸背、前臂和胸部感到灼熱、臉部緊縮、胸痛等問題。

另外，香料、調味劑（artificial flavoring）主要分為化學合成和天然香料兩種，化學合成香料則在實驗室製作做出來，天然香料由天然食物提煉，但過程中亦可能添加了大量化學物。

增味劑、香料或調味劑有機會令人偏好濃味或加工食物。這些食物營養價值較低，比起天然食物較多糖份，脂肪和熱量， 容易增加患上慢性病和肥胖的機會。

一般食物添加劑對人體無害

Samantha續指，雖然大部分食物添加劑對人體無害，但肝臟也會消耗更多能量分解這些非天然化合物，增加身體負荷。不過，一般市面出售的茶飲通過安全檢測，市民無需過分擔心和避免飲用含添加劑的茶飲。她建議：

市民可挑選沒有添加劑、香料、增味劑，和調味劑的茶。

她補充，相比樽裝茶飲，新鮮泡的茶營養價值更高。她解釋，茶葉含有高抗氧化物「兒茶素」，能減少自由基攻擊我們的細胞，保護心血管健康。樽裝茶飲經過處理和包裝過程，兒茶素容易被破壞，抗氧化作用較低。

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責任編輯：沈佩珊