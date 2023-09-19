【感染流感】以為患普通流感14歲少年突失呼吸心跳　揭患1重病需四肢全截保命

▲ 以為患普通流感，14歲少年突失呼吸心跳，揭患1重病需四肢全截保命。

出現流感症狀切勿輕視，否則問題可大可小。美國一名14歲少年近日患上流感，起初以為是普通流感，未料病情突然加劇，送院急救後竟要切除四肢保命。

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據《紐約郵報》報道，美國田納西州14歲少年Mathias Uribe出現類似流感等常見症狀，但病情卻急轉直下，曾試過幾乎無法呼吸。6月30日，父母將Mathias緊急送往急症室，醫生證實他罹患肺炎及鏈球菌中毒性休克綜合症。

醫生透露，Mathias因為肺部衰竭需要戴上呼吸器，期間還出現心臟驟停，遂緊急為他安置人工心肺（ECMO）兩星期，使血液能持續流動。雖然他的心肺功能得以改善，及時挽回性命，不過，此方法亦無法令血液正常供給四肢，Mathias的手腳皮膚因此開始潰爛、組織壞死。

經過20天緊急搶救後，醫生指必須將其四肢切除才能保住性命，Mathias的父母最後聽從醫生的建議，將他的手脚全部截肢。Mathias的主治醫生Dr Katie Boyle表示，Mathias的情況非常罕見，

當人們感染流感時，確實有可能會導致細菌感染。但即使如此，大多數孩子的情況也不會像Mathias那麽嚴重。

她又指出，若Mathias能及早接種疫苗，病情可能不會變得那樣嚴重，同時也呼籲家長們要確保子女接種流感疫苗，以避免悲劇發生。

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現時Mathias已接受10多次手術，未來還需接受更多手術。他的父母表示，對於兒子患上流感最後卻須截肢保命，至今仍難以置信，不過現在最慶幸的就是他保住了性命。他們提到，Mathias除了擅長彈琴，還很喜歡跑步和打球，他們仍期待未來有一天，兒子還是能夠從事這些活動。

我告訴兒子，在所有問題解決之前，我們（爸媽）將會成為你的手和腳。

香港踏入夏季流感季節

根據衞生防護中心傳染病處監測科每星期出版有關監測本地及世界各地的2019冠狀病毒病和流行性感冒流行情況的總結報告，最新監測數據顯示，本地季節性流感的整體活躍程度維持在高水平，並提醒香港已踏入夏季流感季節。

衞生防護中心發言人表示，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

避免觸摸眼睛、口和鼻；

雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

保持室內空氣流通；

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及

保持均衡飲食、恆常做體能活動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

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責任編輯：羅嘉欣