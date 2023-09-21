【校長專欄】平凡孩子總有獨特之處　校長：讓孩子像珍珠一般閃亮

▲ 校長認為，無論多平凡的孩子，總有獨特之處，不需比較。（受訪者提供）

孩子小時候就像細小的沙粒，在母蚌的包裹下，不斷成長，最後被孕育成一顆閃耀的珍珠。

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作為校長，從事教育二十多年；作為爸爸，也努力學習了十三餘年，我一直堅持一個信念「要讓孩子像珍珠一般閃亮」。為人父母都希望自己的掌上明珠能發出閃耀的光芒，但又有幾多時候，我們能真正看孩子是珍珠？能閃亮呢？

在我看來，孩子的「亮」不單是天賦才能，更重要是他的性格特質，任何值得欣賞的地方，都應該是孩子的亮點。曾有家長跟我說：「我的孩子除了佻皮，我看不見有任何過人之處。」我真心相信，無論多平凡的孩子，他們總有獨特之處，人本來就有分別，又何需比較呢？

在我而言，孩子的「亮點」並不是單一從成績單的結果（doing）反映出來，成績優秀，活動得獎，服務見稱，這些顯而易見的結果當然會叫父母安心快樂。但更多時候，我們需要仔細觀察孩子的日常生活，並且從細微的表現、表達中發掘他們的性格特質（Being），並給予機會發揮，讓他們能自由活出自己的獨特性，這才能讓他們成為一顆「珍珠」閃耀發光。

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然而，小沙成珍珠的過程一點也不容易，作為家長，要等待陪伴、包容接納、鼓勵稱讚、少一點心力、時間和耐性也不可。況且，每一位孩子成長的時間和速度都有不同。我家的老大和幼子，從小到大成績絕非斐然，音體美對他們更是絕緣，然而，我從不輕看他們的獨特性，亦喜歡在生活中觀察他們。

老大性格溫馴，為人蠻有義氣，說話聲線雄壯，不失大將之風，中一那年，他竟自薦作班會主席，細問下，原來主席一職無人問津，他決定自薦行事，服務大家，結果他在校深受同學愛戴，常說：「四海之內皆兄弟」全因他有一顆對人慷慨，對人付出毫不計較的心。幼子是個暖男，小五的旅行途中，他竟自發自費買手信，用心地挑選：「這盒陳副校，那袋鍾老師⋯⋯」看著他窩心的舉動，溫度十足，作為父親，真的看得耀眼非常。

所謂「成績是一時、態度是一世。」教育的確需要有公平劃一的標準去量度，才能較公平地區分不同能力的學生，既然世界的標準已經肯定人學術的能力，我們是否能以超越尺度的眼光，用心去觀察，耐心的陪伴等待，期待走進母蚌中的沙粒，將來能成為閃耀的珍珠呢？

我們的孩子是「成形中」的珍珠，還是毫不起眼的沙粒？那就取決於父母能否成為孕育孩子的母蚌，帶著不一樣的眼光，看見他們的閃亮。

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