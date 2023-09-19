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【行山安全】本地攝影大師田進福大東山影日落 　回程暈倒不治終年65歲 【附行山安全注意事項】

健康 18:29 2023/09/19

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本地攝影大師田進福大東山影日落， 回程暈倒不治終年65歲 。

行山要小心！本地知名攝影大師田進福昨日（18日）便疑於大東山落山時暈倒，送院搶救後不治，終年65歲。他的攝影作品過去曾獲不少獎項，因此外界對其死訊均感到無比惋惜。事實上，近年不時有行山意外發生，有專家便提醒市民不要獨自行山，而行山前亦要做好計劃，包括行山路線、隨身裝備等等，並要留意天氣情況。

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活得健康啲

據了解，田進福昨日（18日）下午2時前往大東山行山兼拍攝日落。直到傍晚6時，其女友人曾接獲他來電，表示快將落山後，其後卻杳無音訊。而警方則指，昨晚接獲行山人士報案指，於大東山伯公坳鳳凰徑第二段發現一名男子昏迷不醒，其額頭、背部有傷口，不排除為暈倒後受傷所致。男子其後被送往北大嶼山醫院搶救，惜最終搶救不治，死者身份亦被證實為本地知名風景攝影大師田進福。

其死訊一出，即令不少同業感到惋惜，並紛紛於社交平台發文悼念。事實上田進福的作品曾入圍「國家地理旅遊攝影師大賽」，最近他推出首本攝影集《Made in Hong Kong》，亦收錄多幅香港的美麗風景照片，並於銅鑼灣EastPro Gallery舉辦同名展覽。

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攀山專家鍾建民過去接受訪問時便表示愈來愈多市民喜歡行山，從而增加意外發生的機會。他因此提醒，市民不要獨自行山，若發生發生意外時，同伴可互相照應。行山前亦要做好計劃，包括行山路線、隨身裝備等等，並要留意天氣情況。

個人行山裝備：

  • 地圖
  • 指南針
  • 哨子
  • 電話（流動充電池）
  • 照明，後備電池
  • 少量食品
  • 登山鞋，防水更佳
  • 雨衣
  • 個人藥品及急救包
  • 行山杖
  • 背包
  • 如要前往崖壁，需帶備頭盔，安全帶及繩索保護

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 銅鑼灣 攝影 香港

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