【多囊卵巢】29歲女欲針灸減肥3個症狀揭患多囊卵巢綜合症　中醫對症下藥5個月減17磅

▲ 29歲女欲針灸減肥，3個症狀揭患多囊卵巢綜合症，中醫對症下藥5個月減17磅。

梁醫師有很多病例都離不開痛經，或月經週期不準時的問題。2021年年尾來了一位29歲的病人，她本來打算結婚前半年針灸減肥的，但梁醫師細問下發現她月經2個月一行，每個月都有感覺到經前症狀如乳房脹痛，小腹稍痛，每次都以為準備來月經但依然未見月經來潮。梁醫師認為這是典型的多囊卵巢綜合征（PCOS）的症狀，所以針灸治療前也囑咐病人需要做婦科超聲波檢查一下。結果發現果然是PCOS。

病人一直以為自己為食才是肥胖的問題，從來沒有想過真正導致肥胖的原因是PCOS。所以病人就開始針灸調理。因病人本來已有服用很多種情緒藥物，所以她不想再以吃藥的方法治療，梁醫師最後決定以每月3-4次的針灸治療作為治療方案，同時調經及減肥。病人在規律針灸治療，沒有服用西醫處方的避孕藥情況下，在5個月內成功減了17.6磅，月經週期也由60天縮到34天。在結婚後6個月更順利懷孕，今年BB女都順利出生了！

醫師談談PCOS與懷孕

PCOS通常被歸類為證候。一般症狀包括月經失調或閉經，不孕，暗瘡，多毛。

而在中醫角度上，閉經涉及以下三方面的失調：

1. 肝鬱氣滯：中醫認為情緒壓力及不良生活習慣可導致肝氣鬱結。肝氣鬱結則導致經絡阻滯，影響氣血運行，從而影響婦女卵巢功能。

2. 脾胃濕熱：中醫認為不良飲食習慣包括過度食用辛辣、油膩食物可導致脾胃濕熱，從而令卵巢囊腫形成。

3. 腎虛：腎虛則影響生殖系統功能，導致卵巢功能紊亂，從而降低懷孕機率。

醫師後記

一般治療PCOS及助孕病例當中，梁醫師多結合中醫藥和針灸療法，改善卵巢功能，並促進排卵正常的發生，而排卵就是實現懷孕的關鍵。中藥治療（一般包括丹參，當歸，益母草等）能有助子宮內膜的血液循行，增強子宮的受孕能力並有利於受精卵的著床和胚胎的發育。所以中藥其實也擔當重要的角色，此個案在沒有用藥的情況下成功其實也是很不容易的！

▲ 梁慧儀中醫師 （仁美中醫診所顧問中醫師）、香港浸會大學中醫藥及生物醫學（榮譽）學位、香港中文大學公共衛生碩士學位、主要治療婦女不孕及婦科疾病 （朱古力瘤，子宮肌瘤，腺肌症，多囊卵巢綜合症，一般月經不調，更年期症狀，癌症等）。

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責任編輯：張沛