【《Juntos》音樂會】RubberBand聖誕除夕九展開騷　與樂迷重返首個個唱場地演唱

▲ RubberBand宣布聖誕、除夕於九展舉行一連4場演唱會。

走過世界各地舉行過巡唱，RubberBand終於回到香港，即將推出第10張專輯《Juntos》的同時，亦將會今個12月舉行個唱。

「Juntos」是西班牙文，有「一班人共同完成一件事」的意思，今次音樂會與即將推出的專輯採用同一名字，全因兩者有著一脈相通的目的。

主音6號道：「香港喺過去呢3年經歷咗疫情、移民潮等等嘅事情，時間好似停頓咗，但同時亦令大家急速成長，要重新學習點樣再次同世界、香港，以及好珍重嘅人，甚至係自己相處。有啲人可能好冇信心向前行，我哋希望可以搵到多啲方法，透過今次音樂會同大家分享，呢啲未必係大道理，但最重要係搵到方向，然後同志同道合嘅人，一班人，在一起，做一件事。」

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場地別具意義

其實今次的音樂會選擇在Star Hall舉行，對於RubberBand來說別具意義，6號道：「RubberBand 2009年舉行首個演唱會Concert No.1就係喺Star Hall舉行，因為係第一次辦專場，所以呢個音樂會喺我哋心目中永遠都有個位置喺度。」

他續指：「嚟緊九展將會改建，我地希望喺佢完成歷史任務之前，嚟返呢度再次開音樂會，體會返09年嗰陣我哋嗰份青澀同初心嘅之餘，同時檢視自己有冇遺失、違背昔日嘅心態，另外亦呼應返我哋今次音樂會主題：搵返一啲方法同自己相處，以及重新學習同世界相處。」

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這次的音樂會橫跨平安夜、聖誕及除夕，被問到音樂會可有特別環節，6號道：「喺香港大家會覺得12月係一個容易聚朋友、節日氣氛又好濃厚嘅月份，而家我哋會賣關子先，但希望歌單上都有強烈節日氣氛感覺，同大家一齊迎接2024年。」

《RubberBand <Juntos>音樂會》詳情如下：

日期：2023年12月24、25、30及31日

時間：晚上8時15分 (12月31日開Show時間：晚上9時30分)

地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星 Star Hall

票價：$880 / $680 / $480

門票由10月5日起於快達票公開發售。

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