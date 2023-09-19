【迪士尼加價】1日門票及年票加價最多15.8%　新增最繁忙時期票價成人879元

▲ 1日門票及年票加價最多15.8%，新增最繁忙時期票價成人879元。（資料圖片）

迪士尼樂園1日門票加價並新增一款門票級別。除平日門票維持原價外，周五及周末門票加至成人719元、小童539，公眾假期則加至799元及599元，新增的門票級別、適用於最繁忙的特定日子或季節加價最多至879元及659元，加幅介乎2.9%至15.8%。成人、小童及學生年票同樣加，以白金卡加幅最多，分別加400元、290元及480元，增幅達9.4%至15.6%。新票價於明日起（20日）生效，惟港人享暫緩加價的特別優惠，於今年11月15日或之前仍可以原價購買1日門票。

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，度假區承諾會繼續不停推出新的精彩娛樂項目，透過持續提升賓客體驗突顯我們的門票是絕對物有所值。門票分級制是行業常規，有效控制賓客到訪和市場需求。自入境旅遊恢復以來，看到隨著世界各地賓客而來的強勁需求。新的1日門票（第4 級別）將有助進一步分散需求，並為賓客提供更好的體驗。

4級1日門票加幅介乎2.9%至15.8%

在新的門票分級制下，1日門票 （第1級別） （前稱「普通日子」）所有票種的票價，將連續第4年維持不變，票價為639港元，小童門票475港元。新增的1日門票 （第4級別） 則適用於年內最繁忙的特定日子或季節，12至64歲人士票價為879港元，3至11歲小童為659港元，與昔日最貴的票價759元及569元相比，加幅均達15.8%。

至於其他級別票種，1 日門票 （第2級別） （前稱「高峰日子」） 標準門票新票價為719元，小童門票為539元，較舊價699元及524元，兩者加幅達2.9%。1 日門票 （第3級別） （前稱「特定高峰日子」） 標準門票票價為799元，小童門票為599元，舊價759元及569元，加幅均有5.3%。

年票加價介乎8.9%至15.6%

另外，年票同樣加價，成人白金卡加400元，加幅9.4%；金卡加220元，加幅9.4%；銀卡加120元，加幅8.9%。小童年白金卡加290元，加幅9.4%；金卡加150元，加幅9.0%；銀卡加90元，加幅9.0%。學生白金卡加480元，加幅15.6%；金卡加250元，加幅15.0%；銀卡加150元，加幅15.0%。

長者及「樂悠咭」持有人或年齡介乎60至64歲的香港居民，1日門票售價為100元，連續第12年維持不變。合資格殘疾人士可繼續享有七折購買1日門票（所有級別），優惠不適用於長者門票。

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責任編輯：陳麗娜