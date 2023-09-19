【親子手作】教育局舉辦親子鉤織送暖活動　鬥靚鬥多贏取海洋公園家庭門票

▲ 教育局舉辦「親子鉤織出愛意──感恩送暖齊參與」活動，希望募集鉤織方塊以拼合成圍巾送暖給長者。（教育局圖片）

小小勾織可為長者帶來溫暖。教育局今日（19日）宣佈舉辦「親子鉤織出愛意──感恩送暖齊參與」活動，邀請全港幼稚園、小學及中學（包括特殊學校）的教師、學生和家長參加，希望募集鉤織方塊以拼合成圍巾，送贈予安老院舍或獨居的長者，參加者更有機會獲得海洋公園入場券一套共3張。

教育局發言人表示，是次活動旨在鼓勵家長培養子女關愛助人的良好品德，以行動實踐感恩，希望學校積極凝聚家長的力量，使他們以關懷及感恩的心與子女一起鉤織方塊。教育局會把募集得來的鉤織方塊拼合成圍巾，送贈予安老院舍或獨居的長者，既為他們添溫暖，也推廣長幼共融的文化。

活動分為幼稚園組、小學組及中學組。有興趣的家長和學生須於9月26日至11月10日期間，透過學校報名參加活動及遞交鉤織方塊。學校須於期間經活動網址為參與活動的家長和學生登記和報名，並最遲於11月15日把籌集所得的鉤織方塊遞交至收集地點。凡遞交鉤織方塊的參加者均可獲嘉許狀及紀念品一份。

最新影片推介：

為嘉許籌集最多鉤織方塊的學校及鼓勵參加者踴躍參與，每一組別均設有以下獎項及獎品：

獎項 獎品 最積極參與獎（學校） - 遞交最多合規格鉤織方塊的首五間學校 冠軍一個：獎狀及3,000元禮券 優異獎四個：獎狀及1,500元禮券 最積極參與獎（親子／個人） - 遞交最多合規格鉤織方塊的首五名參加者 海洋公園入場券一套共三張 最具人氣獎 - 由評審團就作品的設計、創意、美觀及鉤織技巧 - 從每一組別選出十件優秀作品進行網上投票活動，頒發予獲得最多點讚（Like）的首三個入圍作品 海洋公園入場券一套共三張

教育局會為每一組別獲得最積極參與獎的冠軍學校進行訪問及拍攝，有關影片將上載到教育局及家長智Net網頁及或其社交平台。

此外，為協助有興趣參與活動的家長或學生學習和掌握鉤織方塊的基本技巧，教育局將於10月舉辦4場鉤織工作坊。有興趣參與人士可於9月26日起到活動網頁報名參加相關工作坊。參加者亦可觀看活動網址內的示範短片，學習鉤織方塊的基本技巧。

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責任編輯：林綺玲