【JPEX案】謠傳莊思敏走佬到大馬　回應被引渡回港傳聞：清者自清

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，警方拘捕4男2女，涉嫌「串謀詐騙」，正被扣留調查，據了解包括網絡紅人林作及陳怡。

至於有份投資JPEX的莊思敏，早前出席慈善晚宴向傳媒表示自己是苦主之一，損失金額約50萬元。

由於她已離港回馬來西亞，而因為有傳媒稱「警方本來亦鎖定另一娛圈人士，但該人因不在港，未能進行拘捕。」故此引來網民紛紛討論，認為莊思敏的嫌疑最大，指她曾開群組叫人入金兼抽佣，甚至傳她被引渡港。

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莊思敏表示無辜

可是在今日，網上更瘋傳一段莊思敏的短片，片中她表示：「另外為什麼會建議大家盡快入門呢？是因為你一天不入門，一天都不知道發生什麼事，就算你在不同的群組裏面，每天聽着我們在聊天，但其實你沒有真正去按過按鈕的話，你還是不知道平台是怎麼運作，究竟怎麼可以收息？怎麼可以買賣合約？怎麼可以短炒？怎麼長揸？所以我也建議大家如果開了戶口，我發了很多次我的優惠連結出來，首先就是你用我的連結去開戶口，就有優惠。其次之外就是你再入USDT的時候，又會有優惠券給你，所以我建議大家真的試一下，其實入門是在說500USDT，即是幾千蚊，試一下去運用一下平台，你真的入了錢，開始去按按鈕，開始知道發生甚麼事的時候，你就可以慢慢研究，這件事適不適合你，其實也是很簡單的，你有問題可以先入我們的WhatsApp群組，因為裏面有專家可以解答你的問題。」

現時身在大馬的莊思敏回覆傳媒澄清指：「我一直的對口單位是加密。」並表示傳聞已失控，離開香港往大馬只為與媽媽慶生，強調自己無辜，事件已交由律師處理。

對於會被引渡回香港，她用4個字回應：「清者自清！」更指自己手機長開，有關部門有需要可以隨時找她。

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