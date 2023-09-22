【杭州亞運會】與李慧詩出席奧海城活動為港隊打氣　霍啟剛透露孩子愛運動：不一定要拿冠軍

▲ 霍啟剛先生及李慧詩小姐出席奧海城的「亞運全城打氣站」為香港運動員「打打氣」。

第十九屆亞洲運動會將於本月23日在杭州開幕，而香港隊將會派出超過600名選手出賽，是歷來最大的陣容。為了隆重其事，信和集團轄下的奧海城會舉辦連串的精彩活動，與大眾一起全力支持是次盛事。

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奧海城特設了「亞運全城打氣站」為運動員「打打氣」，今日更邀請到杭州亞運會中國香港代表團團長霍啟剛先生、有「牛下女車神」之稱的李慧詩小姐到現場製作電子打氣卡，氣氛熱烈。

促成把「電競」成比賽項目

香港隊在上一屆的亞運創下了佳績，霍啟剛明言對本屆的運動員有信心，獎牌數目方面更有望突破上一次，「各運動員的成績在這5年有很大的進步，好像游水方面，何詩蓓在世界錦標賽各大比賽的成績都非常好；劍擊方面，不只張家朗，Vivian（江旻憓）等在各方面的成績也是很好。」

今屆杭州亞運會的焦點之一，便是新加入了新興的運動，其中便是「電子競技」，而港隊共派出37名選手出戰7個的比賽項目。

「電競」從「表演的項目」變成為「有獎牌的比賽」，這一條路走來不易，身為亞洲電子聯合體育會主席的霍啟剛對此更是付出了莫大的努力。他憶述當時成功把「電競」加入印尼亞運會表演項目，當時大眾對此的反應甚為熱烈，連前中國國家籃球隊隊員姚明也是觀眾席之一。

事後，霍啟剛便順勢大力地推其一把，「我比杭州（亞洲運動會）睇，把所有的數據給他們看，收視率多少、多少觀眾、入場人數。」整個過程歷時了四、五年，最終成功促成了「電競」成為亞運會正式比賽的項目。

3名孩子熱愛運動

對於推動運動，霍啟剛不遺餘力，太太郭晶晶更是國家級金牌運動員，當被問及3位孩子在運動方面的發展有沒有受到熏陶，霍啟剛透露他們都有游泳，而大兒子更是「游隊」的一員，女兒也喜歡「溜冰」。

雖然孩子們在練習過程也經歷不少艱辛，但是霍啟剛樂見他們在當中的成長，「有時去比賽，可能成績好了，對自己的自信心也有增加。」而作為一名爸爸，他看重的不是輸、贏，

有時做運動不是苛求個個拿第一，不是一定要拿冠軍，是過程很重要，有時會贏、有時會輸，輸了便再接再厲。

李慧詩成亞運節目主持人

剛卸下了運動員身份的李慧詩，今年轉用「節目嘉賓主持人」的身份繼續參加亞運會的盛事，她今日也有到場為一眾港隊打氣，她更鼓勵大家要多留意今屆的亞運。

對於以往只留意單車相關項目，李慧詩坦言成為了主持人便要多了解其他的運動，如當中的競爭對手、項目規則如何等等。被問到會不會感到難以適應，李慧詩則認為運動員的適應力比較強，但始終要離開運動的專業再從事其他專項，需要時間才達到一定成績，當中也給會予自己不少的壓力。

早前，李慧詩剛從浸會大學的創意及專業寫作課程畢業，她指出這段學習的過程意外地有助她成為主持人的這一條路，

我覺得最有幫助是大學的生活，因為要去做一些present（演講），那時給到我一個平台去接觸其他不同的人。因為做運動員是比較單向，可能我們接觸的只是教練和運動員，最多便是記者和對住電視，很少出去和其他的人相處。

分享賽前準備貼士給運動員

出戰多年，李慧詩屢創佳績，提到有沒有一些「成功之道」給予運動員們，她便分享自己過往的一些體驗。首先，她去亞運村的時候不會用電話；此外，她建議多和隊友一起，盡量不要自己一個人；另外，多逛逛亞運村、看一些不關於亞運的東西如紀念品，享受在村中的休閒感覺，令到自己放鬆；如果許可，她更建議要參加開幕禮，當作是一個賽前「準備」。

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記者：李淑嫻、岑小燕