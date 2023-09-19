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【娛圈囍事】新聞之花丘靜雯完成過大禮　Nicole將成人妻：屋企第一次嫁女

娛樂 18:48 2023/09/19

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前新聞之花丘靜雯（Nicole）完成過大禮儀式。

前NOW新聞、財經台主播丘靜雯（Nicole）即將榮升人妻，丘靜雯的未婚夫阿楓帶來多份賀禮到Nicole的家舉行過大禮儀式。

準新娘丘靜雯指父母首次嫁女，他們都非常興奮。

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丘靜雯按傳統過大禮

丘靜雯與未婚夫阿楓將於10月舉行婚禮，日前按照傳統過大禮。

未婚夫阿楓為氹長輩歡心，準備充足的他帶同金器、果籃、海味到女家，特意找來四位壯丁兄弟協助搬運，更將賀禮放滿整間屋。

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寵物貓也湊熱鬧

準新娘一家參與過大禮，丘靜雯表示：「屋企第一次嫁女，父母非常興奮，由於無經驗，好多謝Planner Olivia教路，金器專家美意Hody及尚囍Marc安排。父母好滿意準女婿今次過大禮的準備。賀禮多到張枱擺唔晒，由地下開始搭到我塊面咁高，影相都要企櫈仔。」

她又謂：「全家人包括妹妹弟弟雖然不捨我出嫁，但都送上祝福。就連家中的寵物貓都湊熱鬧，對賀禮充滿好奇，不停攝鏡。」

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丘靜雯 娛樂人物職業 主播 娛樂機構 娛樂行業

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