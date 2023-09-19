【濕疹困擾】6歲大仔濕疹困擾4年四肢又痕又腫脹 黎諾懿用3個方法修復緩解病情

▲ 6歲峰峰被濕疹困擾4年，黎諾懿用3個方法為兒子紓緩病情。

濕疹發作時，皮膚會又紅又癢又痛，非常難受！黎諾懿的6歲大仔黎峰睿更飽受濕疹困擾4年，諾懿與峰峰的皮膚都屬於過敏體質，峰峰好容易起一粒粒的紅斑，最嚴重更試過四肢又痕又腫脹，24孝爸爸的諾懿，亦陪峰峰四圍睇醫生，他更向TOPick分享3個方法修復緩解病情。

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絕世好爸的黎諾懿稱，峰峰出世後，皮膚屬於比較易敏感的，又容易起紅斑，但2歲前都未去到濕疹，

應該2歲零就有濕疹，未必係遺傳，我同太太都冇濕疹，但峰峰真係屬於過敏體質，佢由細到大都好容易起啲一粒粒，或者係一啲紅斑。

他指峰峰最重要保濕，更不能「有汗醃住」，所以方法一是沖涼，峰峰每日都要沖幾次涼，令到兒子對沖涼反感，

峰峰最憎成日要沖涼，沖涼同保濕的而且確係可以舒緩，對佢個病情係好嘅，食物方面，唔好食啲容易令皮膚敏感嘅嘢，海鮮少食啲。

▲ 3歲多的峰峰，手內則位置見到皮膚腫脹，濕疹的痕跡。(IG影片截圖)

濕疹初期患者皮膚變得乾燥，繼而出現皮疹、搔癢、紅腫、脫皮、起水泡，甚至滲水及流血等症狀，患者如因痕癢會不斷抓癢，最後有機會令皮膚增厚、變硬。因此每次峰峰濕疹發作時，諾懿都擔心兒子會𢱑爛皮膚，所以方法二是保護，

每當佢發作時，都盡量保護住佢，以前用啲紗布包住，入面有好重嘅護膚膏敷住，等佢舒緩，大咗就好啲可以搽少少藥膏，令到佢冇咁痕。

他又透露，峰峰最嚴重那次是「四肢都有濕疹」，真係好痕亦都又紅又腫脹，當時他亦都帶兒子周圍去睇醫生，而方法三就是…

最後都要食少少藥令佢舒緩，同埋搽少少有類固醇嘅藥膏，令佢唔好再發作先，等佢謝晒先再用啲mild或者草本成分嘅嘢去保住。

被蚊蟲咬要1至2星期才康復

諾懿也慶幸峰峰有濕疹，仍可保持靚仔面貌，他不想過敏體質的兒子成為蚊蟲的大餐，每次出戶外都要用上成支蚊怕水，

好彩個面係冇嘅，佢唔可以俾蚊咬，佢俾蚊咬要差唔多一至兩星期先可以完全康復，因為佢俾蚊咬好容易起水泡，佢係一種過敏體質，所以我哋不能夠佢俾蚊咬，so far我哋都打理得幾好！

雖然濕疹並非無法批根治，但可以透過飲食及運動增強免疫力，減輕病發。現在諾懿有時間都會與兒子飯後一起到戶外散步，每次行半個鐘至45分鐘，

我哋會行好遠，一路行一路捉Pokémon，因為個天氣都熱嘅，行完都濕晒，當做吓運動。

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記者︰林碧洋