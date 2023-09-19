【加價】馬會會員月費加價1成　全費及公司會籍增至2800元

▲ 馬會宣布會籍月費上調約1成。（資料圖片）

馬會今日（19日）宣布，10月1日起，全費會籍及公司會籍月費上調至2,800元，賽馬會籍則上調至950元，加幅分別為9.8%及11.8％。馬會指，上述會籍月費已相隔多年無加價，並解釋近年員工開支及食品採購等營運成本增加，是加價的關鍵因素之一，提及僅在去年的電費支出已上升52%。

馬會表示，月初舉行的會員周年大會上，遴選會員已批准因應需要「輕微上調」多項會籍月費，實際調整如下：

現有月費 新月費（10月1日起生效） 加幅（百分比＊） 全費會籍及公司會籍 2,550元 2,800元 250元（9.8%） 賽馬會籍 850元 950元 100元（11.8%）

＊四捨五入計算

根據馬會會員、品牌、市場及客戶體驗事務執行總監甄康民今發出會員通告，提及對上一次作出全費會員和公司會籍的月費調整，是在2020年，賽馬會籍月費調整則在2015年實施，期間該會服務範圍亦大幅擴展，解釋是次月費調整，經過深思熟慮考量，已衡量會所向會員提供的設施升級，以及該會面臨營運成本增加所構成的壓力。

通告提到，近年營運成本大幅增加是導致是次會費調整的關鍵因素之一，過去3年，食品採購成本因通脹而上漲了9.3%；為了在競爭激烈的營商環境中脫穎而出，尤其在吸引及挽留服務業員工，在員工開支方面增加3成以上；另外僅在去年，該會電費支出亦上升了52%。

通告解釋，「香港賽馬會會員事務有限公司」作為馬會轄下獨立運作的附屬公司，必須財務自立，所有營運成本必須透過月費和銷售收入抵消，以達至收支平衡，入會費亦將用作儲備，用以優化各會所及馬場會員設施。

馬會亦提到自2020年起推出多項優化措施和項目，包括：

跑馬地新會所設施，包括設有12間餐廳、50米室內泳池、健身室、網球場等一流休閒康樂設施

跑馬地舊會所健身中心、室內及室外游泳池及已重新粉飾的悠廊，以及重新開放的悠樂場

沙田會所5樓百俊廳、吉澳閣及廣受歡迎的Bistro Canter。全新大堂亦於本月揭幕

跑馬地馬場的非賽事日餐飲設施，包括 Hong Kong Kitchen、銅爵居、勝於藍及觀星圖，現已於額外日子開放予所有會員

馬會相信，儘管月費有所調整，憑藉龐大規模和多元化設施及服務，將繼續為會員締造卓越價值，帶來更豐富體驗，提升會籍價值。

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責任編輯：馮琪雅