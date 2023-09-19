【香檳式戀愛】唱作人小占《造星II》出身　第二支派台歌與女神李蔓瑩MV奉旨談情

▲ 小占推出第二支派台歌《香檳式戀愛》。

今年3月，小占（英健朗）以唱作人身份走進樂壇，發佈首支半說唱形式的派台歌《消失的冥王星》，以輕快玩味的曲風，鼓勵在演藝路上未如理想的自己，相隔半年，小占再推第二支全新派台歌《香檳式戀愛》昨日（9月18日）已於各大平台正式上架！

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追夢熱誠仍在

由舞台劇演員到《全民造星II》，然後為電視台擔任主持，直到現在以獨立歌手的身份發展，小占從未放棄他的音樂夢。

他說：「離開咁電視台咁耐，我發現自己依然好鍾意唱歌同演戲，尤其係我喺精神病醫院做嘢（小占是精神科護士），我見到音樂真係可以淨化人嘅心，我好希望可以藉住自己嘅歌幫到人，又可以維生，呢個係我嘅目標。」

▲ 《香檳式戀愛》

新歌《香檳式戀愛》同樣是半說唱形式，由小占親自負責作曲及填詞，充滿夏日清涼感的曲風，玩味十足。新歌以香檳比喻「閃電式」戀愛態度，閃電拍拖、閃電分手，甜蜜的熱戀期就如剛剛開瓶的香檳，充滿氣泡與香氣，香甜可口；激情過後，就像香檳放久了，淡而無味，兩個人開始爭吵甚至失去愛的感覺，然後極速分開。

小占指靈感源自身旁的男同性戀朋友：「每次見佢都換男友，我哋成班朋友都羨慕㗎。呢個朋友嘅愛情觀係，『如果啤酒冇咗氣，你會唔會飲？總之有氣嗰陣飲過、醉過說夠啦，冇咗氣，夾硬飲都冇意思，不給開支新嘅。』初初我覺得好衰，但係諗諗吓，如果將呢套放落10年、20年嘅感情入面，其實道理都一樣。」

小占認為勉強的感情無幸福，當感覺不再倒不如灑脫放下，於賞味期限裏好好珍惜彼此：「灑脫都唔等於曾經嘅感情係假嘅，所以我就寫咗『就算今天酒醒也曾醉過』」。

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與李蔓瑩奉旨談情

新歌《香檳式戀愛》的MV已於社交平台上架，這次他邀得好朋友兼宅男女神李蔓瑩（Renee）擔任女主角。

兩人在沙灘上喝香檳、嬉戲、幾乎頭貼頭的壁咚場口，MV的末段小占更緊抱女神Renee，如此超近距離接觸，小占笑指全屬演技：「Renee係我圈中最好嘅朋友，我入行第一個女拍檔就係佢，所以MV女主角諗都冇諗其他，一定要邀請佢幫手。但係我哋太熟啦，MV入面要好甜、好甜嗰種，點知我哋成日忍唔到笑，係咁NG，導演仲嫌我哋唔夠Sweet。」

小占透露這次的MV拍攝過程一波三折，原定找來於電視台合作多年的導演朋友幫忙，可惜拍攝前數天，導演不幸感染COVID，唯有延期拍攝：「之後因為檔期問題，我搵咗另一位導演朋友拍，點知佢都中咗招，又要再延遲，好彩最後都順利拍到，拍嗰日個天仲好藍、好靚，完全配合晒首歌個夏日風，真係好開心。」

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