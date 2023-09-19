【港區國安法】曾被揭有課程為移民鋪路　持續進修基金課程新增維護國安條款

▲ 持續進修基金課程條款新增維護國安條款。（資料圖片）

審計報告去年揭發有培訓機構以「去英國做電工、水喉工」字眼、為移民鋪路策略宣傳持續進修基金課程。勞工及福利局今日（19日）更新營辦持續進修基金課程的條款，列明相關院校及機構維護國家安全的責任，即日生效。

政府按審計署及立法會政府帳目委員會建議，更新基金條款及條件，勞福局已去信基金下所有院校及機構解釋有關維護國安的責任，包括確保所有涉及管理、營辦或提供基金課程的主要人員（例如負責人、課程總監、課程導師等）正確認識和遵守港區國安法，不參與或協助干犯構成港區國安法下任何罪行或不利於國安的行為或活動，也並無就港區國安法下任何危害國安的罪行被警方調查、控告或定罪。

當局要求院校及機構須於發信後2周內，以書面確認明白更新條款及正遵守相關規定。根據以上規定，香港學術及職業資歷評審局及持續進修基金辦事處亦相應修訂與基金相關的指引及文件。

勞福局發言人強調，所有營辦基金課程的院校及機構，均必須遵守香港法律，包括港區國安法，並履行維護國安的責任。政府會密切監察情況，如有涉嫌違反基金條款及條件中有關國家安全的規定，勞福局會暫停甚或終止該院校及機構的基金課程註冊，並交執法部門跟進。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅