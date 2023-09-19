【中秋節】奇華回收任何品牌金屬月餅罐 免費換領$20優惠券【附9個回收點】
親子好去處 19:42 2023/09/19
今個中秋節將會再次出現「超級月亮」，一家大細準備帶同月餅出外賞月，剩下來的月餅盒可以進行環保回收。奇華餅家今年繼續與信和集團商場合辦「中秋月餅罐回收計劃」，在信和集團旗下或管理的9個指定商場的收集點，即可獲贈一張奇華餅家20元折扣優惠券。
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奇華餅家與信和集團旗下商場合辦的「中秋月餅罐回收計劃」由9月25日起至10月20日期間進行，市民可將一個已妥善清潔的任何品牌金屬月餅罐，交到信和集團旗下或管理的9個指定商場之禮賓處或服務台，即可獲贈一張奇華餅家20元折扣優惠券，而S+ REWARDS會員更可獲得雙倍優惠券。
奇華優惠券可於奇華餅家分店（香港國際機場分店及崇光百貨分店除外）購物滿100元或以上使用，使用期限為2023年12月31日前。送出的優惠券合共22,000張，每人最多只限換領5張（S+ REWARDS會員最多獲贈10張），數量有限，送完即止。
是次回收月餅罐所得的收益，將會全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。
9個指定商場如下：
|商埸
|電話
|1. 屯門市廣場
|2450 7782
|2. 奧海城
|2740 4108
|3. 荃新天地
|3926 5708
|4. 中港城
|2736 0113
|5. 黃金海岸商場
|2452 6566
|6. 尖沙咀中心
|2721 5489
|7. 藍灣廣場
|3407 4220
|8. 帝庭軒購物商場
|3125 4000
|9. YM2裕民坊
|2739 6235
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責任編輯：林綺玲