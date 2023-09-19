【中秋節】奇華回收任何品牌金屬月餅罐　免費換領$20優惠券【附9個回收點】

▲ 奇華餅家與信和集團商場續辦「中秋月餅罐回收計劃」，在9個指定商場的收集點回收，即可獲得20元奇華優惠券。

今個中秋節將會再次出現「超級月亮」，一家大細準備帶同月餅出外賞月，剩下來的月餅盒可以進行環保回收。奇華餅家今年繼續與信和集團商場合辦「中秋月餅罐回收計劃」，在信和集團旗下或管理的9個指定商場的收集點，即可獲贈一張奇華餅家20元折扣優惠券。

最新影片推介：

奇華餅家與信和集團旗下商場合辦的「中秋月餅罐回收計劃」由9月25日起至10月20日期間進行，市民可將一個已妥善清潔的任何品牌金屬月餅罐，交到信和集團旗下或管理的9個指定商場之禮賓處或服務台，即可獲贈一張奇華餅家20元折扣優惠券，而S+ REWARDS會員更可獲得雙倍優惠券。

奇華優惠券可於奇華餅家分店（香港國際機場分店及崇光百貨分店除外）購物滿100元或以上使用，使用期限為2023年12月31日前。送出的優惠券合共22,000張，每人最多只限換領5張（S+ REWARDS會員最多獲贈10張），數量有限，送完即止。

是次回收月餅罐所得的收益，將會全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。

9個指定商場如下：

商埸 電話 1. 屯門市廣場 2450 7782 2. 奧海城 2740 4108 3. 荃新天地 3926 5708 4. 中港城 2736 0113 5. 黃金海岸商場 2452 6566 6. 尖沙咀中心 2721 5489 7. 藍灣廣場 3407 4220 8. 帝庭軒購物商場 3125 4000 9. YM2裕民坊 2739 6235

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：林綺玲