  • 29°C
香港時間 : 2023919日 (週二) 20:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋節】奇華回收任何品牌金屬月餅罐　免費換領$20優惠券【附9個回收點】

親子好去處 19:42 2023/09/19

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

奇華餅家與信和集團商場續辦「中秋月餅罐回收計劃」，在9個指定商場的收集點回收，即可獲得20元奇華優惠券。

今個中秋節將會再次出現「超級月亮」，一家大細準備帶同月餅出外賞月，剩下來的月餅盒可以進行環保回收。奇華餅家今年繼續與信和集團商場合辦「中秋月餅罐回收計劃」，在信和集團旗下或管理的9個指定商場的收集點，即可獲贈一張奇華餅家20元折扣優惠券。

最新影片推介：

童學園

奇華餅家與信和集團旗下商場合辦的「中秋月餅罐回收計劃」由9月25日起至10月20日期間進行，市民可將一個已妥善清潔的任何品牌金屬月餅罐，交到信和集團旗下或管理的9個指定商場之禮賓處或服務台，即可獲贈一張奇華餅家20元折扣優惠券，而S+ REWARDS會員更可獲得雙倍優惠券。

奇華優惠券可於奇華餅家分店（香港國際機場分店及崇光百貨分店除外）購物滿100元或以上使用，使用期限為2023年12月31日前。送出的優惠券合共22,000張，每人最多只限換領5張（S+ REWARDS會員最多獲贈10張），數量有限，送完即止。

是次回收月餅罐所得的收益，將會全數撥捐基督教勵行會作慈善用途。

9個指定商場如下：

商埸電話
1. 屯門市廣場2450 7782
2. 奧海城2740 4108
3. 荃新天地3926 5708
4. 中港城2736 0113
5. 黃金海岸商場2452 6566
6. 尖沙咀中心2721 5489
7. 藍灣廣場3407 4220
8. 帝庭軒購物商場3125 4000
9. YM2裕民坊2739 6235

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：林綺玲

親子活動 好去處 著數優惠 月餅 中秋節 奇華餅家 商場 信和

最高瀏覽

【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
17:25 2023/09/18
【養兒防老】昔日身家逾百億 前首富入住養老院度晚年：不想給子女添麻煩
【醫療事故】男子打局部麻醉躺手術枱遭遺忘　執刀醫生竟若無其事放工回家
17:06 2023/09/16
【醫療事故】男子打局部麻醉躺手術枱遭遺忘　執刀醫生竟若無其事放工回家
【網絡熱話】北河街街市驚見巨型黃立䱽售價$400起 專家：價錢屬偏貴
13:30 2023/09/18
【網絡熱話】北河街街市驚見巨型黃立䱽售價$400起 專家：價錢屬偏貴