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【民建聯領導層改選】新一屆執委名單出爐　何俊賢等10人新晉身

政治 19:09 2023/09/20

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李慧琼昨以民建聯主席的身份，主持最後一次執行委員會會議。(李慧琼fb圖片)

民建聯領導層正進行換屆改選，主席李慧琼鐵定退下火綫。消息指，民建聯新一屆執委會選舉結果今日出爐，57個席位中，多名現任執委成功連任，包括現任副主席陳克勤、陳勇、周浩鼎及陳學鋒，有10人為新當選執委，包括4位立法會議員何俊賢、林琳、郭玲麗、陳永光；葉國謙兒子葉亦楠則出局。

消息指，民建聯第十七屆執委會選舉昨日完成新一屆執委會投票和點票工作後，結果今日出爐，當中有10人為新當選執委，包括何俊賢、林琳、郭玲麗、陳永光、深水埗區議員劉佩玉、葵青區議員郭芙蓉、前北區區議員姚銘、前灣仔區議員周潔冰、前東區區議員植潔鈴、前中西區區議員楊學明。新一屆執委會將於下周一舉行第一次會議，同日選出新一屆常委會、新任主席等領導層。

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消息指，未有連任的執委包括現任黨主席李慧琼、李錦文、袁靖罡、陳國華、潘進源，5人均無競逐連任。今屆執委會競爭激烈，共76人參選爭57個位。當中有29名參選人非現屆執委，包括葉亦楠、觀塘區議員張培剛、社區主任司徒駿軒、伍俊瑜和張偉楠等落選。

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記者：區綽彥

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