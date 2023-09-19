【販毒上訴】涉販毒案法官解散陪審團後重選後定罪  西非漢質疑不公就定罪獲批上訴許可

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西非男子早前於高等法院就販毒受審，陪審團退庭商議逾1天後仍未達成裁決，其間要求法官解答議題原審暫委法官認為陪審團未能掌握案件重點，遂解散陪審團後重選，西非漢最終被裁定罪成判囚。他早前就定罪申請上訴許可，質疑原審暫委法官做法不公。上訴庭於日前頒布書面判決指，上訴理據涉及重大議題，包括法官能否基於陪審團的提問內容而解散陪審團，以及應以甚麼準則及如何作出評估等，故上訴庭就此議題批准上訴許可，正式上訴聆訊將排期處理。

上訴人Fadonougbo Frejus Lezin，為西非貝南人，據上訴庭書面判詞指出，上訴人於2020年2月1日經南非抵港，被海關截查時發現其所穿的鞋不沉常的重，其後發現內藏粉末，證實涉及約806克毒品可卡因。2022年5月，上訴人於高院審訊，他於警誡下否認知情，及至同年6月9日，6名陪審員退庭商議。

判詞續指，陪審團商議1天後仍未達成裁決，並曾向原審暫委法官提出多項提問，當中問及定罪基本原則問題，問及若申請人知道攜帶不合法物品來港，或知道攜帶有關物品，但不知道是不合法的話，應該裁定罪成。法官與代表律師商議後，認為陪審團未能掌握案件重點，加上他們已退庭商議一段時間，遂決定解散陪審團，並重新遴選陪審團作第二次審訊，申請人最終被一致裁定罪成，被判監22年3個月。

申請人就定罪提出上訴，其中理據指原審暫委法官解散陪審團及重新遴選陪審團做法不公。上訴庭經考慮後，認為有關理據具重大法律議題，上訴庭須考慮的基本原則包括於甚麼情況下才是合適時候解散陪審團，以及法官能否基於陪審團的提問內容而解散陪審團，以及應基於甚麼準則及如何作出評估。上訴庭因此批出上訴許可，有關正式上訴聆訊將排期進行。

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記者：林育慧