【SSSDP】明年52個自資學士課程獲資助　4課程入選次輪應用學位先導計劃

▲ 東華學院、明專、都大及香港高等教育科技學院（THEi）提供4個課程獲納入第2輪「應用學位課程先導計劃」。（圖片由院校提供）

教育局今日（19日）公布，2024/25學年「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP），共涵蓋8間專上院校、共52個自資學士課程，涉及4,825個學額，比去年47個課程獲資助，再多出5個。其中包括4個課程獲挑選參加第2輪「應用學位課程先導計劃」的學位課程，涉及酒店及旅遊管理、運動及康樂管理、醫療資訊及服務管理，以及屋宇設備工程。

下學年獲資助的52個學士學位課程，涵蓋52個第1年學士學位課程的3,305個學額，以及41個銜接學位課程的1,520個學額。課程屬於10個對人才需求殷切範疇，跟本學年相同，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待。

繼去年有4個學士課程獲挑選參加應用學位課程先導計劃，下學年踏入計劃第2輪，新增4個課程，分別是明愛專上學院工商管理（榮譽）學士（專修︰酒店及旅遊管理）課程，分別提供15個第1年學士學位（FYFD）學額及9個銜接學位（TUD）學額；都會大學運動及康樂管理榮譽工商管理學士課程，則提供40個第1年學士學位學額及114個銜接學位學額；職業訓練局香港高等教育科技學院（THEi）屋宇設備工程（榮譽）工學士課程提供25個第1年學士學位學額及15個銜接學位學額；東華學院醫療資訊及服務管理（榮譽）學士課程則提供10個第1年學士學位學額及120個銜接學位學額。

至於課程資助金額，將按綜合消費物價指數變動調整，按年增加1.9%，實驗室為本課程的資助金額將由2023/24學年每年78,280元，增至79,770元；非實驗室為本課程資助金額則由每年44,950元，增至45,810元。調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生。資助會在課程正常修業期內發放，獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

明專對於有課程獲納入第2輪應用學位課程先導計劃，反映對該校及課程推廣職業專才教育予以肯定，配合同學升學及就業展望，為酒店及旅遊業界培訓人才，為業界注入新動力，提及課程提供充足實務訓練及實習機會，包括必須完成9個月實習，學生有機會到本港星級酒店實習。

東華學院校長陳慧慈表示，學院已連續2年有課程獲納入應用學位課程先導計劃，反映學院開辦課程能回應社會對相關人才的殷切需求，課程質素獲得政府的充分肯定及支持，提及新納入的醫療資訊及服務管理課程，是香港首個涵蓋醫療資訊管理和醫療服務管理的學位課程，學生將獲安排到不同醫療機構及科技公司實習，增加與業界交流。

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記者：馮琪雅