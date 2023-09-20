【大灣區醫生】不能獨自完成部分醫療程序　林志釉︰難做到百分百惟人手短缺「請咗先」

▲ (醫管局提供)

醫管局表示，大灣區醫生雖能獨立工作，惟部分介入性的醫療程序，例如支氣管內窺鏡檢查，則不能夠獨自進行。醫委會成員、執業律師林志釉向本報表示，大灣區醫生註冊後理論上可進行其接受訓練科目的醫療程序，不過相信醫管局相較醫生註冊的條件，有更嚴謹的指引。

他表示，醫管局可訂立指引，如醫生未曾於本港醫學專科學院、或者取得認可海外機構取得專科資格，則不能單獨完成程序。林志釉表示，局方可以考慮豁免部分經驗資深醫生的限制，但亦需要衡量安全風險。

今次來港的中山大學附屬第一醫院副主任醫師匡煜坤，本身是呼吸與危重症醫學科醫生，亦是肺癌專家。匡煜坤指，自己於內地任職的醫院，處理其他醫院無法治理的複雜、以及嚴重個案。另外，他個人的專長是肺癌治療，於內地一直進行臨床研究。

被問到今次來港，獲安排內科及老人科處理較常見的個案，是否「大材小用」。匡煜坤表示，兩地的醫療體系有不同級數醫院，即使病種不同，不過宗旨仍是為病人服務，本質上沒有太大差別。醫管局表示，大灣區醫生來港前，會了解專長及有趣的範疇，未來計劃擴闊後，希望更能讓醫生發揮。

對於內地的權威醫生，來港後擔任的職位是否不相稱。林志釉認為，人手短缺下醫生數量不足，策略上只能「請咗返嚟先」，才慢慢討論參與的崗位，日後再調校好制度，以讓來港醫生可以發揮專長。未來料再會有內地醫生來港交流，林指大灣區醫生雖然資深，但難以百分百充當本地醫生的作用，認為當局可以評估效益，才決定是否繼續引入。

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記者：陳展棋