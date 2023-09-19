【盛事活動】Clockenflap 12月一年兩度重臨　傳奇PULP《我推》YOASOBI來港演出

▲ Clockenflap今年3月來港演出。（官方facebook）

港府最近力推盛事帶動經濟，今年12月最大型的「Clockenflap」國際戶外音樂及藝術節再譽歸來，12月1至3日（周五至周日）一連3天在中環海濱活動空間舉行，更是今年3月以來，破天荒一年2度重臨香港舉行。而今次演出陣容更加震憾，有Britpop之神、傳奇組合PULP登場，送上經典名曲；而近年在網路爆紅、憑藉動漫《我推的孩子》主題曲衝上 Billboard全球排行榜冠軍的日本J-Pop超級二人組YOASOBI，亦將來港演出。大會表示，門票現已發售，成人單日票1,280元，3日票1,990元。

中環海濱成為演唱會勝地，今年12月將有壓軸大型國際音樂會「Clockenflap」再度舉行。主辦單位今日公布演出名單，令樂迷相當期待。首晚12月1日壓軸單位有在紅遍亞洲、動漫《我推的孩子》主題曲的超級二人組合YOASOBI來港獻技，日迷肯定不能錯過。而翌日周六（12月2日）晚上更有Britpop之神 PULP，繼2018年主音 Jarvis Cocker 以個人身份於 Clockenflap 歷史性首演，今年其原樂隊 PULP 更會合體來港獻唱首本名曲，令樂迷引頸以待。而周日（12月3日）壓軸有前身是爆紅瘋狂搞笑 Youtuber Filthy Frank，轉型為炙手可熱的日澳混血感性 R&B 歌手 Joji 來港演出。

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大會表示，今年次演出陣容亦涵蓋不少中港台歌手，包括由地下紅到主流的台灣超級樂團 草東沒有派對，另外2支中國神級樂隊，萬能青年旅店 與 傳奇組合 蒼蠅樂隊。日本方面有形象曲風同樣前衛實驗性的 Wednesday Campanella，還有港產台灣電氣 indie-pop 二人組，入圍今年台灣金曲獎最佳演唱組合的 絕命青年；闊別５年強勢回歸 Clockenflap 的紐約台裔 R&B 女伶 9m88，以及 2015 年 Clockenflap 首次來港演出、多元唱作人竇靖童。

此外，還有不少新晉音樂單位演出，包括美國唱作女神 Caroline Polachek；美國青年超級生力軍 D4vd；以日本女高中水手服造型見稱、集合Jpop、Punk、Jazz、Hip-hop 等元素於一身的女子組合 Atarashii Gakko! 等等。

另外還有不少獨立樂隊、搖滾、電音等各種音樂演出。而本地音樂代表就有新銳音樂廠牌/ Hip-hop 共同體 Yack Studio、闊別 Clockenflap多年的唱作才子李拾壹、前衛電音二人組 JVSY 及夢幻 lo-fi pop 樂隊 Science Noodles。

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門票現已發售，成人單日票 1,280元，3至17歲兒童單日票 880元；而成人及兒童3日票，分別售1,990元及1,580元。

▲ Clockenflap將在12月再次來港演出。（官網）

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責任編輯：吳雋妍