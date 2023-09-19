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【JPEX騙案】JPEX去年於港鐵大賣廣告　港鐵：已提醒廣告代理作出檢視

社會 22:23 2023/09/19

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（網上圖片）

JPEX騙案涉款12億，引起全城關注，有網民指出，JPEX曾在去年4月，於港鐵香港站和中環站之間大賣廣告，質疑港鐵未有就廣告客戶做好把關工作。港鐵晚上回覆查詢指，該廣告在去年3至4月於香港站展出，自去年6月起，港鐵網絡內再沒有相關公司的廣告。港鐵已提醒廣告代理公司作出檢視，進一步加強監察。港鐵亦會就事件與廣告代理公司，及配合相關機構按照法例跟進。

港鐵公司就社交媒體流傳關於JPEX 於車站內展示的廣告有以下澄清：

關於香港站介乎中環站連接通道的廣告的照片，公司查明是攝於2022年3至4月之間；另一張照片則屬2021年10月份攝於旺角站。

自2022年6月起，港鐵網絡內再沒有JPEX的廣告。

港鐵發言人表示，港鐵網絡內的廣告一向由港鐵公司委託的廣告代理公司承辦。按照既定做法，廣告客戶會與廣告代理公司直接接洽於港鐵網絡刊登廣告的事宜， 而客戶亦須確保廣告符合當時已生效的香港法例及廣告業界守則。

我們理解相關廣告代理公司就於港鐵網絡內刊登廣告有其申請指引、批准流程及機制。就最近的關注，我們已提醒廣告代理公司作出檢視，進一步加強監察。公司亦會就事件與廣告代理公司，及配合相關機構按照法例跟進。

發言人指出，港鐵留意到相關監管部門今天提到，是自去年7月起將 JPEX列入可疑名單。而當局及後修訂相關條例，將虛擬資產交易平台納入規管，相關修訂是在今年6月1日起生效。

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記者：陳梓蔚

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