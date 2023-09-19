【菲沙研究所】香港首次失落全球最自由經濟體　港府︰「國際貿易自由」分項續列首位

▲ 香港今年首次失落菲沙研究所的全球最自由經濟體。（資料圖片）

加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）發布《世界經濟自由度2023年度報告》，香港今年首次失落全球最自由經濟體，以8.55分屈居第二，新加坡以8.56分排名第一。港府指，香港繼續位居全球前列，分項中，香港在「國際貿易自由」繼續位列首位，「監管」位列全球第三。

菲沙研究所發布《世界經濟自由度2023年度報告》，報告是基於 2021 年的數據，新加坡以8.56分排名第一，香港則以8.55分屈居第二，瑞士以8.47分排第三。菲沙研究所指，香港是在自報告開始發布以來，歷史上首次從最高位置滑落，指內地在港施加了新的重大進入壁壘、限制聘用外地勞動力以及增加營商成本， 同時，內地軍事干預香港法治，對司法獨立和香港法院公正性的信心削弱，均影響評分。

港府指，在《2023年報》的五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」繼續位列首位，「監管」位列全球第三，有關「政府規模」及「穩健貨幣」的評分和排名與去年比較亦有改善。

港府︰本港的勞工政策並沒有改變

港府批評，菲沙研究所稱「有關內地在港施加了新的重大進入壁壘、限制聘用外地勞動力以及增加營商成本」，並不符事實，並表示失望。港府強調，本港的勞工政策並沒有改變，在保障本地工人優先就業的前提下，香港特區政府設有不同計劃，供僱主按實際需要申請輸入勞工，填補勞工市場所缺乏的技能，維持本港的競爭力和發展需要。

港府發言人指出，《2023年報》中所謂「內地軍事干預香港法治」的論點，屬完全虛構及違反事實。發言人強調：「香港特區在『一國兩制』下享有高度自治權。香港的法治沒有受軍事干預。《基本法》第十四條規定、中央人民政府派駐香港特別行政區負責防務的軍隊不干預香港特別行政區的地方事務。」

香港曾連續27年獲得菲沙研究所評選為全球最自由經濟體，位列全球第1。

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責任編輯：區綽彥