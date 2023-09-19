【校長續任】理大校長滕錦光獲續任5年至2029年6月　將培養更多具家國情懷人才

▲ 理大校董會主席林大輝（左）恭賀校長滕錦光（右）獲續任至2029年6月。（理大提供圖片）

理工大學校董會今日（19日）公布，現任理大校長滕錦光獲續任5年，新任期由2024年7月1日至2029年6月30日。滕錦光表示，理大將為社會培養更多具有家國情懷、全球視野、社會責任感的優秀人才，並將於科研創新方面緊密配合社會需求，為香港發展和國家科技自強自立貢獻力量。

理大校董會表示，其轄下的管理層評核及薪酬委員會已廣泛諮詢不同持份者，包括大學顧問委員會、大學管理層、各學院院長、理大教職員協會、理大校友會聯會以及學生代表等後，向校董會推薦續任，並在會議上獲全體校董會成員一致支持。

理大校董會主席林大輝恭賀滕錦光續任，形容對方是一位德才兼備、高瞻遠矚、有承擔的學者，與校董會及大學各持份者合作無間，校董會制定的發展政策及目標均能高效落實。他提及滕錦光上任後，理大的QS世界大學排名由第106位躍升至現時第65位，又指滕錦光重視創新科技發展、關注學生全人發展，培養學生具備家國情懷和國際視野，深信憑藉滕錦光的領導才能，定能帶領理大再創高峰，成為創新型的世界一流大學。

滕錦光表示，非常感謝校董會的認同和支持，展望未來，他將繼續竭盡全力，秉承校訓「開物成務 勵學利民」精神，和理大同仁攜手帶領理大在教育、科研、創新創業方面再創輝煌，理大建設成為創新型的世界一流大學，為香港、國家及世界的進步作出更大的貢獻。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅