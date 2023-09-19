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【夜繽紛】倘符合消防要求　夜市可設明火煮食攤檔

社會 23:09 2023/09/19

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為配合夜繽紛，廟街夜市將會升級，而符合消防要求，更有機會重設明火煮食。（資料圖片）

政府全力推動各區「夜繽紛」，除了大型活動，更會支持舉辦廟街夜市、三個海濱場地舉行一系列活動等，早前已有業界表示，希望政府在政策上拆牆鬆綁。而為配合各項「香港夜繽紛」活動，消防處表示，因應各區夜間市集及活動的經營模式，營運者只需符合基本消防要求，例如設置滅火筒、滅火氈，以及在攤檔的工作枱裝設屏障等，便可在場地設置明火煮食攤檔。

夜市最大特色是地道小食，但不少熟食攤檔都講求明火煮食、鑊氣小炒等。而為配合夜市經營，消防處在適度情況下放出放寬，包括在檔位設置滅火筒、滅火氈，以及在攤檔的工作枱裝設屏障等，即可在符合巡查後，可在場地設置明火煮食攤檔。

消防處強調，以風險為本原則制定相應的消防安全規定，會提供適切協助，包括評估場地風險、遵辦巡查及即場發出消防安全證書；亦會靈活配合主辦單位，提供消防安全意見，讓市民和旅客在安全環境下感受夜香港的活力。

若符合消防要求，夜市可設明火煮食攤檔。（消防處facebook）

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責任編輯：吳雋妍

消防處 市集 香港

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