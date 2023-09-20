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【惡性腫瘤】男子鼻塞8個月以為過敏　檢查竟患罕見惡性鼻竇腫瘤

醫生診症室 11:50 2023/09/20

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男子鼻塞8個月以為過敏，檢查竟患罕見惡性鼻竇腫瘤。

鼻子出現異狀要多加留意。近日，有台灣醫生分享案例，指有名40歲男子鼻塞8個月，以為是過敏，結果前往醫院檢查發現，竟罹患罕見惡性的鼻竇腫瘤。醫生提醒，出現一種情況就要提高警覺。

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台灣耳鼻喉科醫師吳昭寬日前在節目《醫師好辣》中分享，該名40歲男患者長期聞不到味道，他的妻子覺得不對勁就帶他前往就醫。妻子認為，丈夫的嗅覺可能有問題，每次下班回到家襪子都到處亂丟，「客廳裡面全部都是鹹魚味」，但丈夫卻不以為意，表示聞不到。

該名男患者認為，他之所以聞不到，是因為他從小就一直有鼻子過敏的問題，因此才導致鼻塞、嗅覺變差等問題。他續指，以前鼻過敏大概1個星期左右便會恢復正常，結果這次已經8個月聞不到味道。

於是醫生立即為他安排内視鏡檢查，發現其右邊的鼻孔裡竟有一個「紅色好大的肉瘤」，且在隱隱滲血。經醫生追問，發現男子最近都有流鼻血的情況出現，但男子並沒有在意，以為是過敏加上天氣乾燥所致。

最後醫生幫男子做切片檢查，證實患者罹患「嗅神經母細胞瘤」，是較為罕見的惡性鼻竇腫瘤，並為男子做嗅覺測試，發現其右邊的鼻孔完全聞不到味道。

因為腫瘤是從嗅覺區整個長出來貼在顱底，整個眼睛都被壓迫到。

所幸，做完手術後已將腫瘤切除乾净，之後該名男患者仍需要搭配放射線治療。最後醫生亦提醒，如果單側鼻塞一直沒有好，千萬不要大意，有可能已經罹患惡性腫瘤。

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責任編輯：羅嘉欣

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