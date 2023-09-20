【你好，我的大夫】陳嘉慧傳與圈外男友閃婚　新歡被爆與身材姣好落選姐有段情

TVB上位小花陳嘉慧早前在TOPick專訪大方直認有圈外男友，大讚對方對其照顧有加，成為她的依靠。

日前再爆出她與新男友打得火熱，更齊晒婚戒，疑似秘密閃婚。

【你好，我的大夫】與圈外男友感情穩定成心靈依靠 陳嘉慧認真對待每個角色

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傳二人閃婚

有指嘉慧亦明顯有意將戀情公開，近日她突然將電話通訊頭像換成為與男友頭貼頭冧爆互望的合照，更齊齊大晒無名指戴上的情侶鑽戒，令婚事疑幻似真。

據知她在7月份曾在社交網上載一張在車廂內與男友齊做心心相印手勢的相片，愛得甜蜜，不過她接受傳媒訪問時指若果結婚會公開，亦沒想過閃婚，但問到男友是否已向她求婚，嘉慧則沒有回覆。

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男友曾與落選港姐拍拖？

今日（9月20日）有傳媒爆出嘉慧新歡，私生活相當精彩，其中與今年的落選港姐、身材出眾的瑜伽導師高伊聤（Venus）有段情。

擁有驕人身材的Venus，不時在社交網分享美照，IG擁有逾8萬Followers，人氣不俗，平時Venus穿上BraTop教瑜伽，大晒事業線！

而Venus亦深明「流量密碼」，不時分享性感福利圖益粉絲，當中不乏火辣泳衣照，不同款式的泳衣也有，張張相有前有後，甚至多角度任睇，噴血度不遜於一眾女藝人。

▲ 嘉慧男友曾同Venus拍拖？

大讚對方優點多多

其實嘉慧受訪時透露與男友在朋友中的聚會認識，大讚對方對她照顧有加，是其心靈上一個很大的依靠：「他很體貼，諒解我很多事情，亦很懂得照顧我。自己有段時間很不快，他會帶給我很多正能量，成為我的依靠。」

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