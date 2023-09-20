【視如家人】送別相處廿載印傭回鄉退休　藝人譚永浩不捨︰感情已如家人

▲ 藝人譚永浩送別相處廿載的印傭回鄉退休。

僱主聘請外傭幫忙打理家庭、照顧小朋友，同住一屋都希望彼此相處融洽。日前藝人譚永浩（Jarryd）在社交平台分享，他與家人在機場送別相處近20年的印傭回鄉。他攬住印傭姐姐，形容心情是「唔捨得但開心」，雖然不捨但為她能退休享福而高興。

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Jarryd周一（18日）在社交平台發帖，表示他家的印傭姐姐Sauwinah要回鄉了，坦言對她「感情已如家人一樣」。印傭姐姐多年來照顧他、陪伴他成長︰

將近20年的時光，一起經歷過很多很多，照顧著我，看著我成長，見證我很多的第一次。

▲ 譚永浩與家人在機場送別印傭回鄉。（facebook圖片）

既不捨也為印傭高興

他與已故的外婆感情深厚，而印傭姐姐跟他一起經歷了外婆離開的時間，也跟他們一定度過了很多個生日。他指「送機嗰下，啲回憶湧晒出嚟」，「佢嘅聲線，佢嘅腳步聲，佢煮嘅味道，好多好多」。不過，印傭姐姐終於退休衣錦還鄉，「佢可以返家鄉享福，我都好戥佢開心」，他表示將來會去印尼探望姐姐。

在帖文中，Jarryd除了分享機場送別的照片外，還有與印傭姐姐很多美好的回憶，一起外出吃飯、一起慶祝生日等。當中有一張照片，可見印傭姐姐拿著燈牌支持他，永遠做他的最強粉絲。

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網民被他的帖文感動，留言「好難得」、「真係親如家人」、「肯定超唔捨得」、「好幸福你們對彼此好」、「印傭姐姐個樣好仁慈啊，畢竟20年大家一定對彼此存在好深厚的感情」、「人總有聚散，但祝福卻永相隨」。

單親家庭長大 名校出身

36歲的譚永浩（Jarryd）在單親家庭長大，妹妹是香港滾軸溜冰代表隊成員譚芷澄。兄妹由單親媽媽撫養成人，Jarryd曾在社交平台表達對母親的感謝，寫道「我最大的支持者，我最強大的後盾，跟婆婆一樣一直給予我無條件的愛」。

Jarryd出身名校，曾就讀男校番禺會所華仁小學及香港華仁書院，也是最近鬧出停辦風波的玫瑰崗中學舊生。

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責任編輯︰王明芳