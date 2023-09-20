【童年陰影】父母失業捐款少成績差遭老師留難嘲諷　名校生憶童年︰讀到生無可戀

▲ 名校生因家境問題和成績差，多番遭老師留難和嘲諷。

良師可以生命影響生命，若不幸遇上壞老師，卻隨時成為一生的童年陰影。有網民在社交平台發文，分享小時候讀名校的經歷，他因成績差及家境貧困，被數名老師多番留難和嘲諷，甚至在見家長時被老師斥責是「精神病」，慶幸最後轉校才過回平淡生活，完成大學、有工作和小家庭，童年的經歷亦影響著他現時的育兒觀。

有網民在facebook群組「澳門精叻父母交流群」匿名發文，分享自己的童年經歷。他憶述，小學時就讀名校，他自問不是讀書材料，從小就要補習，但班上45人仍排30至35名左右。

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小三時，事主在中文課寫作，老師要求用新學的字作文，但他當時誤解了一些詞語的意思而寫錯，老師竟在翌日當面讀出他的作文，更嘲笑他「係白痴先寫得出」。中文科老師也不時針對他，例如他上課時掉了筆，就罰企出走廊。

事主亦提及，自己家境不好，小四那年父母雙雙失業。然而學校卻要求捐款，事主不好意思叫父母出錢，只好把自己4天的零用錢共20元放入信封，惟老師卻對全班說「嘩！有銀仔。」

我同其他捐得少嘅同學俾佢叫名，話如果呢幾位同學要幫忙，大家記得幫……

而小六那年，有一次老師在考試前忘記派發一份工作紙，作為科代表的事主，就被老師要求幫忙致電同學通知，事主把通訊錄放在櫃桶，卻被其他同學看到後偷偷抄下部分電話，最後有家長投訴，老師為了平息事件，便把責任推卸在事主身上，斥責是事主給同學抄，更記了小過。

升中後，事主成績依然不好，中一時曾被老師責罵到哭起來，老師卻說「喊自己蠢？唔識講下次努力啲？」後來，當事主因成績太差而要見家長，事主便微笑向老師說，自己會努力追上，但老師卻沒有鼓勵，反而嘲諷，

佢叫我父親睇下我，幾似精神病，話我仲係度笑......

事主坦言，直至現在30多歲仍會發夢夢見當年，「一生治療童年，可能就係咁解」。父母最後幫事主轉校，由於程度不同，他的排名基本是中間，人變得開心，整個中學都過得很平淡，順利完成大學後，有份工作，有個小家庭。現在他有了小朋友，只想孩子健康快樂，按孩子性格揀學校，他回想亦慶幸父母有替他轉校，直言自己讀到生無可戀。

不少網民紛紛安慰事主，認為文中的老師根本是「教畜」，帶頭欺凌學生，沒有資格做老師；有人亦分享幼時成績差，同樣被老師嫌棄，影響她往後的人生，「如果冇心真係唔好做老師，唔係話識字就可以做，為樓主高興，可以走出舊事」。

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責任編輯︰王明芳