【2023中秋賞月】兩大公園成打卡熱點　香港公園閃閃銀河+灣仔海濱公園點點星光

▲ 灣仔海濱公園還有兩個玉兔形的裝置，掛上多隻兔手紮燈籠，十分可愛，也是打卡熱點。（Vanessa Mo 授權刊登）

下星期五9月29日是中秋正日，適逢國慶日，連同補假有三日連續假期，咁中秋正日、追月都可以玩夜D，配合「香港夜繽紛」，一齊搞旺夜經濟。

今個中秋，戶外賞月好去處，可到香港公園及灣仔海濱公園，兩處分別以傳統燈籠一方一圓的設計，合起來就是方圓並濟，體現了中華文化涵義豐富的無窮內涵，也令這個中秋突顯非凡的意義。

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香港公園：方形燈籠如流淌銀河

香港公園以方形的燈籠布置成仿如流淌著的銀河，十分壯觀，映襯著四周的參天巨廈，一古一今，相映成趣，玩味十足，未知嫦娥姐姐會否下凡來欣賞？

香港公園佔地8.16公頃，於1991年5月正式啟用。公園的現址原為域多利軍營，在1979年，政府決定將該地發展公園，保留了多座於1842至1910年期間興建的軍營文物建築，包括三軍總司令官邸旗桿屋(現為茶具文物館)、羅連信樓(現為香港公園辦事處、紅棉路婚姻登記處)、華福樓(現為教育中心)和卡素樓(現為香港視覺藝術中心)。公園內植有不少古樹古木及漂亮花卉，而觀鳥園也有不同品種的珍貴鳥類，是賞花觀鳥的好去處。

香港公園戶外設施開放時間：

每日上午6時至晚上11時

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灣仔海濱公園：圓形燈籠似點點星光

而灣仔海濱公園則是圓為主題，掛滿了橢圓的傳統燈籠，仿如點點星光，照亮大地，其中一個打卡熱點，則掛滿水母燈，夜間不同顏色的燈光點亮夜空，面向維多利亞港，海風徐徐迎來，是另一番獨特情懷。

灣仔海濱長廊是香港首個容許狗隻進入的海濱長廊，位於香港島灣仔鴻興道的維多利亞港沿岸，於2007年4月1日正式開放。鋪設了木板行人徑、草地及鋪磚地台。為方便狗隻，公園內也設有手按式水龍頭、清理狗隻糞便之用的可自然降解的膠袋，以及公廁設施。各位貓奴及狗主子，這個中秋不妨帶同愛寵到此賞月打卡。

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編輯：葉翠華