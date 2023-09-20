【流行都市】安德尊擁宋芝齡入懷慶生　錄影廠秒變婚禮眾人高呼：咀佢【有片】

▲ 呢對CP話唔係真都冇人信！

「大王」安德尊（原名秦錦添）與宋芝齡合作主持TVB節目《流行都市》，二人不時在鏡頭前互窒大晒花槍，外界一直視他們為一對。

早前，宋芝齡上載多張與安德尊穿上中式婚宴禮服的照片，令二人緋聞疑幻似真！

【流行都市】安德尊宋芝齡中式禮服婚照曝光 網民心碎：女神真的同大王...

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【流行都市】宋芝齡寧單身不為金錢出賣愛情 公開三大擇偶條件安德尊中幾多項？

現任與昔日拍檔齊祝賀

昨日（9月19日）是安德尊62歲正日生日，一班《流行都市》現任主持與昔日拍檔，包括姚嘉妮、林凱恩、胡諾言、林秀怡、譚永浩、劉彩玉等，預備蛋糕驚喜現身錄影廠為大王賀壽，即使放假也特意返回電視城慶祝。

當中姚嘉妮、胡諾言及林秀怡更輪流向大王獻上birthday kiss，相當有愛。

講到最有愛，當然是緋聞女友宋芝齡，雖然她未有任何表示，不過一現身即令整個氛圍變得㷫烚烚，錄影廠秒變婚禮現場一樣！一班藝人將宋芝齡推上前為大王祝賀，大王一手將宋芝齡入懷抱，女方不但沒有反抗，更笑得相當之冧。

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秒變婚禮現場

胡諾言記者上身直問：「你哋係咪好事近？」眾人隨即起哄「恭喜晒」，又不斷推波助瀾高呼：「咀佢！咀佢！」

兩人公然打情罵俏，宋芝齡作狀掌摑大王，大王又當眾拍打宋芝齡大髀，猶如熱戀中的情侶一樣，說這對CP之間沒有愛，講都不能相信！

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