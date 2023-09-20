【JPEX案】林作歷低潮裕美護男友 甘願共患難獲讚是滿分女友
娛樂 11:45 2023/09/20
虛擬資產交易平台JPEX案件中，被捕人士之一的林作，其女友裕美昨天（19日）晚上於中區警署正門獨自離開，成功引開記者保護林作。
林作近日再惹官非，女友裕美對他不離不棄，既買飯探望且施計引開記者，十分體貼。不少網民認為林作「抵死」，裕美則認為男友心地善良，並不滿網民落井下石。
【林作被捕】裕美送叉燒飯透露林作情況 莊思敏以6個字回應JPEX風波
▼點擊圖片放大
+8
+7
對林作不離不棄
雖然林作正經歷低潮，裕美願意與男友共患難，她認為人生總有高低，絕不會因為伴侶有事而離棄對方。
不少網民認為林作經常抽水，認為他被捕是「抵死」，又指裕美找錯了伴侶。
不過，裕美則覺得網民愛「吃花生」，匿名說話不負責任，而且外人沒資格評論他們的感情事。
【抽水王】裕美為男友洗頭獲網民加分 林作手術後感激女友：多謝悉心照料
▼點擊圖片放大
+5
+4
裕美被封滿分女友
今年7月中，林作曾因視網膜脫落而需要做緊急手術。
當時，女友裕美在旁悉心照顧，又為林作洗頭，此舉成功打動了林作媽媽。
很多網民大讚裕美甘願為林作做洗頭妹，裕美則表示：「我做埋導盲犬/司機/保鑣，身兼多職。」隨即被網民封為滿分女友。
最新影片推介：張盈悅專訪
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動