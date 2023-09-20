【JPEX案】林作歷低潮裕美護男友　甘願共患難獲讚是滿分女友

▲ 裕美對林作不離不棄。

虛擬資產交易平台JPEX案件中，被捕人士之一的林作，其女友裕美昨天（19日）晚上於中區警署正門獨自離開，成功引開記者保護林作。

林作近日再惹官非，女友裕美對他不離不棄，既買飯探望且施計引開記者，十分體貼。不少網民認為林作「抵死」，裕美則認為男友心地善良，並不滿網民落井下石。

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對林作不離不棄

雖然林作正經歷低潮，裕美願意與男友共患難，她認為人生總有高低，絕不會因為伴侶有事而離棄對方。

不少網民認為林作經常抽水，認為他被捕是「抵死」，又指裕美找錯了伴侶。

不過，裕美則覺得網民愛「吃花生」，匿名說話不負責任，而且外人沒資格評論他們的感情事。

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裕美被封滿分女友

今年7月中，林作曾因視網膜脫落而需要做緊急手術。

當時，女友裕美在旁悉心照顧，又為林作洗頭，此舉成功打動了林作媽媽。

很多網民大讚裕美甘願為林作做洗頭妹，裕美則表示：「我做埋導盲犬/司機/保鑣，身兼多職。」隨即被網民封為滿分女友。

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