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【流行都市】宋芝齡瓣數多多成富婆　住2000呎半山豪宅養10萬愛犬

娛樂 12:26 2023/09/20

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

生活富貴。

《流行都市》主持宋芝齡是圈中被公認的單身貴族，這位「韓國通」早年開設韓文學校，近年更擴充吸金版圖，開辦補習班以及進軍金融界，成圈中隱形富婆！

【流行都市】宋芝齡寧單身不為金錢出賣愛情　公開三大擇偶條件安德尊中幾多項？

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TOPick柴犬追星

瓣數多多

除了在幕前演出外，6年前芝齡與友人合資經營補習學校「語文童樂」，對象是幼稚園生和小學生，開班助他們考入心儀名校。

除經營生意外，芝齡更涉足投資市場，考獲第一類證券交易牌照的她近年更「炒窩輪」。

芝齡曾接受TOPick專訪表示始終演藝工作收入不穩，故開展副業是種保障：「沒太大安全感，當紅時擔心何時人氣下滑，未成名又怕一世不走紅，加上角色有年紀限制，沒可能永遠演學生，可能要演媽媽角色。」

2008年開辦韓語學校

半山豪宅曝光

瓣數多多的宋芝齡生活富貴，居住2000呎的半山豪宅，家中擁巨型露台，坐擁無敵維港海景以及環境優美，除了大搞派對外，她又會在此醃泡菜。

而且，她的豪宅內更佈滿美金，財力不容惹少，平時又以名車代步，早前芝齡回韓國探親，同樣是坐頭等艙，過着奢華生活，令人「葡萄」。

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養名種犬

除外，芝齡更養寵物名種波索獵犬（Borzoi），價值不菲，身價至少10萬，她更安排三名傭人貼身服侍。

她曾解釋聘用三個傭人原因：「本身有二個工人，其中一個是幫媽咪，後來媽咪返了韓國，這個工作做得最耐又無犯錯，沒理由無故解僱她，而男傭工作主要是照顧我龐大的愛犬。」

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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