【我們不是怪獸】啟思幼稚園新增「第四語言」教學 為小朋友創造認識世界窗口

最近跟教育學者談及幼兒語言發展，了解四至六歲是兒童詞彙發展的高速增長期：三歳幼童大約掌握千個詞𢑥；到了六歲，累積詞彙數量則多達三千個，增幅驚人。很多家長昐把握這個黃金時間，帶小朋友到坊間補習社進修第二、三，甚至第四語言，如果幼稚園能代勞，會否受家長歡迎？

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啟思幼稚園於一九八四年創校，目前全港共十間分校，可算是本港學前教育「龍頭」之一。創校年份久遠，不代表學校可以一成不變，尤其是面對香港適齡學童人數減少，幼兒教育更不能固步自封，要持續加強課程特色。最近跟啟思幼稚園幼兒園校務主管歐鳳珊校長及教務主管馮慧敏博士，談及學校如何計劃幫助孩子把握語言發展黃金期，新學年除了粵語、英語和普通話外，將新設第四種語言學習體驗。



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學外語的好處人所皆知，包括促進大腦的思考能力、提升聽力和記憶力等。不過，三歲人仔學第四語言，聽起來好像「很怪獸」，小朋友會否吃不消？歐校長強調，承接學校秉持為孩子創造一個快樂童年的理念，學習第四語言的過程一定不會催谷，反而是透過遊戲、故事或童謠等輕鬆方式來進行學習，目的不是要孩子聽、講、讀、寫樣樣皆精，而是為孩子創造一個外語體驗：「就好像是透過學習外語，為小朋友提供一個窗口，去認識世界不同地方的文化。」



馮博士比喻，這種學習體驗就像家長帶小朋友行超級市場，或吃自助餐，面對琳琅滿目的的貨品和食物，小朋友也不會看得夠、吃得完，但家長也可以從中找到教育的切入點：「例如可以教小朋友，不同地方會有不同種類的麵包；不同地方出產的蘋果，又會有甚麼分別？這些生活體驗，就是小朋友認識世界的窗口。」



香港是國際都會，香港人習慣與全球不同的文化共存，學日文可以看漫畫、學韓文可以煲韓劇，法文和西班牙文，更是毆洲地區和美國的主要第二語言……日、韓、法和西班牙文，今年都在啟思幼稚園的第四外語名單之內，校方讓家長自行投票，選出每間分校教授的外語。我亦留意到，近年香港越來越多小學和中學，提供兩文三語以外的外語教育，由幼稚園開始讓小朋友對外語有基礎認識，有助日後報考或升讀提供相同外語課程的學校，小朋友更易投入和適應新環境。