【食用安全】大眼雞蒸出粉紅魚汁　網民質疑為染色魚專家揭真相

▲ 大眼雞蒸出粉紅魚汁，網民質疑為染色魚專家揭真相。

大眼雞是香港市民常食魚類之一，不過有市民近日於家中蒸魚時，卻驚見大眼雞蒸出的魚汁有別一般的奶白色，無論魚汁還是白色的眼珠均呈粉紅，懷疑自己買了「染色大眼雞」，於是將照片上載至網上。海鮮業聯合總會主席李彩華接受TOPick訪問時表示，相信大眼雞極可能是被魚販加入可食用的花紅粉，目的是為了令魚的外表看上去更新鮮。

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事主張小姐昨日（19日）於Facebook「香港街市魚類海鮮研究社」發帖，並上載2張相片，指自己將大眼雞用猛火7分鐘蒸熟後，竟發現魚汁及魚眼珠呈粉紅色，遂不禁發出疑問:

魚汁粉紅色，正常？唔正常？印象中之前蒸熟嘅汁係奶白色嘅……

儘管相信大眼雞被動了「手腳」，添加入人工色素，不過張小姐卻指剝皮後，仍會照食無誤。

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而事件曝光後，有網民則指染色魚其實於街市非常常見，是魚販銷售手法之一，「漁商會用食用色素為魚作染色,以令買魚的人觀感上覺條魚係新鮮魚」。

海鮮業聯合總會主席李彩華接受TOPick訪問時表示，相信有關大眼雞是外地進口，進口時間一長，魚的顏色會退卻，許多時候，魚販為了增加賣相，便會在魚身上添加能食用的花紅粉。他指正常魚湯是呈奶白色，而市民一旦買到被染色的大眼雞其實無需太擔心，只要蒸熟加剝皮，相信安全問題不大。

香港專業教育學院食品科技及食物安全課程講師陳子聰過去受訪時則指，本港法例規定，禁止在新鮮食物上添加食用色素，增加食物的新鮮度，「魚目混珠」欺騙消費者，「以前有人將白花魚染上『日落黃』的色素，扮成黃花魚出售。」至於食用色素對人體影響，陳子聰表示，消費者一般不會進食大量，對身體沒有大影響。

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責任編輯：羅嘉欣