育有一女的靚媽余香凝(Jennifer)今年在4月公布懷上第二胎,在今日(9月20日)在個人社交平台宣布成功「卸貨」,再度成為媽媽誕下7.7磅男B,湊夠一個「好」字。

Jennifer上載一家四口齊手牽手的照片,並寫道:

歡迎嚟到我哋呢個家 🏠 💕

我哋每一位都好愛你

家姐仔覺得你好靚

以後佢會成日唱歌俾你聽

你成日都會聽到let it go同a whole new world 🤣🤣🤣

多謝你咁錫媽咪

成個懷孕期媽咪都好舒服

出世有7.7磅 又好多頭髮 叻仔!

繼續飲多啲奶奶訓(瞓)多啲!快高長大!❤️